O anchetă scoate la iveală faptul că sute de soldați ruși răniți în luptă în timpul războiului din Ucraina au fost trimiși cu forța înapoi pe linia frontului, în loc să li se permită să-și finalizeze recuperarea. Publicația independentă rusă Novaia Gazeta Europe a relatat luni că a identificat cel puțin 319 de cazuri din 2022 în care personalul militar rus a fost trimis înapoi la luptă sau urmează să fie trimis înapoi înainte de a-și termina tratamentul pentru rănile grave suferite, scrie TVPWorld.

În peste 80% dintre cazuri, întoarcerea pe linia frontului a fost rezultatul „coerciției”, a relatat publicația, adăugând că cifrele includ doar cazurile documentate și că numărul real este probabil „de zeci de ori mai mare”.

Un soldat rus care a suferit o rană gravă la picior în 2024 ar fi fost trimis înapoi la unitatea sa – deși putea merge doar cu ajutorul cârjelor – înainte de a fi rănit din nou în martie anul trecut, când un șrapnel i-a afectat rinichiul și intestinul.

Deși oficialii militari l-au declarat inapt pentru serviciu, el a fost acuzat că și-a abandonat unitatea și trimis din nou pe front, unde a dispărut ulterior și a fost clasificat ca dispărut în misiune, potrivit anchetei.

Publicația a relatat că un alt militar rus, ale cărui coloană vertebrală și pelvis au fost rănite în luptă, a fost, de asemenea, luat dintr-o unitate medicală în decembrie anul trecut și trimis înapoi pe front. Și el a fost declarat ulterior dispărut în misiune.

„Ar trebui să-mi crească un braț nou?”

Un alt soldat, Dmitrii Mișin, a fost declarat „temporar” inapt pentru serviciul militar și i s-a acordat concediu medical după ce și-a pierdut brațul în urma unei explozii, Novaia Gazeta Europe citându-l spunând: „Ar trebui să-mi crească un braț nou cât sunt în concediu?”

Mișin a fost trimis ulterior înapoi pe linia frontului, potrivit publicației.

Ancheta a constatat că astfel de cazuri nu au implicat doar soldați individuali, ci că uneori grupuri întregi de soldați răniți au fost trimiși înapoi să lupte în Ucraina.

În august anul trecut, 14 soldați care se aflau „în proces de a fi lăsați la vatră din cauza rănilor” au fost trimiși într-o misiune în regiunea Donețk din estul Ucrainei – în ciuda faptului că aveau brațele rănite, foloseau cârje sau, în cazul unui bărbat, aveau o placă metalică în craniu.

Potrivit Novaia Gazeta Europe, avocații militari au declarat că trimiterea forțată a soldaților răniți înapoi pe front este ilegală, dar protejarea drepturilor personalului militar rus de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022 este „extrem de dificilă”.

Nevoia Rusiei de trupe suplimentare continuă să crească pe măsură ce forțele sale armate suferă pierderi grele în timpul războiului în curs, think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS) estimând pierderile rusești – care includ cei uciși, răniți și dispăruți – la aproximativ 1,2 milioane

Campaniile de recrutare ale Moscovei nu au reușit adesea să țină pasul cu pierderile de pe câmpul de luptă, forțând-o să mărească bonusurile de înrolare pentru recruți și să atragă forță de muncă din alte surse, cum ar fi atragerea de combatanți din străinătate prin anunțuri de recrutare vagi sau înșelătoare pe rețelele de socializare, care vizează persoane aflate în nevoie disperată de bani.

