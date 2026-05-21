„NATO nu va supravețui fără SUA”, avertizează fostul șef al Alianței Jens Stoltenberg

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, avertizează că alianța nu poate supraviețui fără SUA, susținând în același timp că UE nu poate prelua rolul NATO, relatează UNN, citând SVT.

El consideră că alianța, în forma sa actuală, nu va supraviețui fără Statele Unite.

„Nu, nu NATO pe care o cunoaștem de aproape 80 de ani, pentru că este vorba despre Europa și SUA care stau împreună și fac față tuturor amenințărilor. De aceea este atât de important să facem tot posibilul pentru a preveni o ruptură între Europa și SUA”, a declarat el în cadrul emisiunii Agenda Special.

Cu toate acestea, Jens Stoltenberg avertizează împotriva speculațiilor excesive cu privire la viitorul NATO.

„Nu ar trebui să existe nicio incertitudine la Moscova cu privire la disponibilitatea noastră de a ne apăra reciproc”, a remarcat el.

Incertitudinea privind participarea SUA și faptul că Europa va trebui să-și asume o parte mai mare din propria apărare în timp ce SUA își retrag trupele au dus la apeluri pentru crearea unui fel de NATO european sau a unei armate a UE. Jens Stoltenberg, care a condus NATO și este în prezent ministrul finanțelor al Norvegiei, respinge ideea unei alianțe europene de apărare.

„Am un mare respect pentru UE, dar nu cred că UE poate înlocui NATO când vine vorba de garanții de securitate și apărare colectivă”, a remarcat Stoltenberg.

Editor : A.R.