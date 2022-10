Antrenorul lui Halep, Patrick Mouratoglou, acuzat că vrea doar să obțină rezultate și că ar face orice pentru a-și atinge scopul

Antrenorul Simonei Halep este criticat pentru lipsa de reacție, în momentul în care românca a fost depistată pozitiv la un control antidoping. Patrick Mouratoglou a fost atacat dur de o fostă elevă. Aravane Rezai îi pune sub semnul întrebării calitățile de antrenor: spune că ignoră sănătatea mintală a tenismenelor pe care le antrenează, de dragul performanței. Parcă eram la închisoare, susține fosta tenismenă.

Aravane Rezai spunea acum doi ani despre Patrick Mouratoglou că punea prea multă presiune pe sportivi.

„Problema este că era acel tip de persoană care nu își acceptă responsabilitățile. M-a presat să-mi confrunt părinții. M-a pus în fața lor, față în față, pentru a obține ceea ce își dorea: control total. El a vrut rezultate și nu i-a păsat cum le-am obținut, nu i-a păsat de educația mea sau de trecutul meu”, a povestit tenismena.

Jucătoarea franceză a colaborat cu Mouratoglou în perioada 2009-2010 și susține că acesta voia doar să obțină rezultate și că ar fi făcut orice pentru a-și atinge scopul.

Aravane Rezai a mai povestit că Patrick Mouratoglou nu era grozav ca antrenor și că a pus pe ea o presiune uriașă, să câștige un turneu de la Madrid.

Tenismena, care a ajuns până pe locul 15 WTA mărturisește că se simțea cum ar fi fost într-o închisoare. cât timp era antrenată de Mouratoglou.

Aravane Rezai și-a mai acuzat fostul antrenor că nu i-a păsat deloc de sănătatea ei mintală.

Patrick Mouratoglou nu s-a grăbit să reacționeze, după ce Simona Halep a fost depistată pozitiv. Mesajul de susținere a venit la aproape o zi de la anunțul că românca a fost suspendată provizoriu din tenis.

Aravane Rezai, critici pentru antrenorul lui Halep

„Ca bărbat, nu este corect să faci o fată încă mică să lupte împotriva tatălui ei, în timp ce tu rămâi în urmă și aștepți. Nu aș spune că este un antrenor grozav, dar este un mare om de afaceri: știe să joace, să analizeze lucrurile din punct de vedere tactic. Dar dacă intru în detalii... când am câștigat la Madrid, nici nu vă puteți imagina ce mi-a făcut. M-a pus sub atât de multă presiune să câștig acel turneu...”

„Era ca și cum ai fi într-o închisoare. M-am trezit la 6 dimineața să alerg o oră sau două, am făcut fitness chiar înainte de joc, a fost prea mult. Tatăl meu a pus multă presiune pe mine și s-a gândit că dacă pun această presiune suplimentară, m-ar duce și să fiu mai bună.”

„Relația mea cu Patrick a durat doar puțin peste un an. (...) Nu i-a păsat de sănătatea mea mintală. M-a pus sub o presiune mare, eram foarte slabă. (...) Dacă te uiți la cât au rezistat alți jucători, îți dai seama că nu sunt capabili să fie alături de el mai mult de opt luni. Ei nu acceptă! Era soldat. Și așa am câștigat Madridul...”

Sursa: Punto de Break

Editor : Liviu Cojan