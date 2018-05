Caroline Garcia este pregătită pentru meciul cu Halep: „Mă aştept la o mare bătălie. Voi încerca să dau 100%”

Jucătoarea franceză Caroline Garcia, locul 7 WTA şi cap de serie 7, s-a calificat, joi, în ferturile de finală ale turneului de la Roma, trecând în turul trei de americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA şi favorită 9. În faza următoare, Garcia va juca împotriva Simonei Halep.

Sportiva din Franţa a învins-o pe Stephens cu scorul de 6-1, 7-6 (7), într-o oră şi 33 de minute.

Meciul dintre Halep şi Garcia se va disputa pe terenul principal, vineri, după ora 20.30. Înainte de dispută dintre cele două, Garcia nu s-a ferit să vorbească deschis despre lupta grea care va urma.

„Mă aştept la o mare bătălie. E mereu o provocare să joc împotriva Simonei. Pot învăţa enorm din această dispută. Fie că voi pierde, fie că voi câştiga, voi încerca să dau 100%. Voi încerca să aduc ceva nou faţă de ultima noastră dispută, de la Singapore. Nu mă interesează foarte mult clasamentul, ierarhia, dar ştiu că trebuie să fac un meci perfect pentru a o învinge. O victorie împotriva oricărei jucătoare din Top 10 e un lucru extraordinar. Că eşti locul 1 sau locul 5, nu contează prea mult. Totuşi, să învingi locul unu e evident mai bine. Simona e bună pe hard, dar e foarte bună şi pe zgură. Aici la Roma, suprafaţa parcă e mai lentă decât obişnuia să fie. Vom vedea ce se va întâmpla mâine (n.r. - astăzi). Am încercat să joc cât de bine am putut pe zgură. Nu ştiu dacă e cea mai bună suprafaţă a mea, dar am încercat să fiu cât se poate de agresivă. Atmosfera aici la Roma e una deosebită, chiar îmi face plăcere să evoluez aici”, a spus Garcia.

Confruntarea de vineri va fi a cincea dintre cele două sportive. Halep a câştigat până acum trei meciuri împotriva Carolinei Garcia, iar jucătoarea franceză s-a impus o dată în faţa româncei.

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Roma, după ce adversara ei, americanca Madison Keys, locul 14 WTA, a declarat forfait înaintea întâlnirii care era programată joi.