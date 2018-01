Declarația Simonei Halep după calificarea în cele două finale

Jucătoarea Simona Halep, liderul WTA, a declarat, vineri, după ce s-a calificat alături de Irina Begu în finala de dublu a turneului de la Shenzhen, în aceeaşi zi în care a obţinut şi calificarea în ultimul act la simplu, că este pregătită pentru cele două meciuri de sâmbătă şi ar fi încântată să le câştige.

Halep consideră că atât în semifinala de simplu, împotriva Irinei Begu, cât şi la dublu, alături de Begu, a avut parte de confruntări dificile.

„Cred că am jucat foarte bine la simplu, a fost un meci dificil. Amândouă am făcut un meci foarte bun. Sunt bucuroasă că am câştigat. Nu a fost uşor. (...) A jucat foarte bine la dublu şi cred că ea a câştigat meciul. A fost mai puternică şi sunt bucuroasă că vom juca finala mâine”, a spus Halep.

Ea a menţionat că nu este îngrijorată în privinţa formei sale, înaintea celor două finale. „Sunt ok, nu am probleme. Sunt puţin obosită, este normal, dar sunt ok, sunt pregătită să joc şi vom vedea ce va fi. Nu este uşor, dar sunt aici ca să joc. Aş fi încântată să câştig”.

Perechea Simona Halep/Irina Begu a învins, vineri, cu scorul de 6-2, 6-7 (4), 10-6, cuplul Anna Blinkova/Nicola Geuer (Rusia/Germania), calificându-se în finala de dublu a turneului de la Shenzhen. După ce au fost adversare la simplu, iar liderul WTA a câştigat partida, Halep şi Begu au intrat din nou pe teren, vineri, în calitate de coechipiere, la dublu. Româncele s-au impus după un meci care a durat o oră şi 29 de minute, la fel cât a durat şi întâlnirea de simplu Halep-Begu.

La simplu, Simona Halep, locul I WTA, o va întâlni, sâmbătă, de la ora 8:00, pe deţinătoarea trofeului, sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 47 WTA şi cap de serie numărul 6, în finala turneului de la Shenzhen. După această finală va urma cea de dublu.

Simona Halep nu este pentru prima dată atât în finala de simplu, cât şi în cea de dublu la un turneu. În 2016, Halep a înregistrat aceeaşi performanţă la turneul de categorie Premier 5 de la Montreal. Atunci, ea a câştigat la simplu, dar a pierdut finala la dublu, pe care a jucat-o în echipă cu Monica Niculescu.

