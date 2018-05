Între disperare și zâmbet auto-ironic. Reacțiile lui Naomi Osaka în fața asaltului Simonei Halep

Simona Halep și-a luat revanșa în fața lui Naomi Osaka, cea care a eliminat-o anul acesta de la Indian Wells. Și asta în stil mare, după o partidă de numai 59 de minute, în care Osaka a ratat cam tot ce poate fi ratat în tenis, iar Halep nu a slăbit-o nicio clipă.

Momentul care a înfrânt-o, însă, a fost un cross executat impecabil de Halep în game-ul trei din primul set. Românca a făcut break atunci, iar Osaka nu și-a mai revenit.

Osaka și-a chemat antrenorul pe teren, însă fără succes. După 12 game-uri la rând câștigate de Halep, Osaka a pierdut meciul cu 6-1, 6-0.

Jucătoarea japoneză a avut însă puterea să se amuze de propria lipsă de formă din acest meci și a zâmbit de mai multe ori la greșelile de amator pe care le-a făcut. Cu zâmbetul pe buze a lovit și serva care i-a adus înfrângerea. Nici măcar nu a mai fugit să prindă returul lui Halep. Ar fi fost o risipă inutilă de energie.

Osaka a avut însă și momente de disperare, suprinse și ele de camerele de luat vederi.

Amazing 1st match for @Simona_Halep as she gets revenge against Naomi Osaka who defeated her in Indian Well. Simone drops on 1 game, wins 12 in a row to win in 6-1, 6-0 in under an hour! Will play winner of Madison Key/Donna Vekic in R3.#ibi18 pic.twitter.com/C6yvzfaqBu