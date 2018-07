LIVE TEXT. BUZĂRNESCU - PLISKOVA, azi, de la ora 17, în turul 3 de la Wimbledon

Mihaela Buzărnescu pleacă cu şanse egale în duelul cu Pliskova, din turul trei de la Wimbledon. Jucătoarea din Cehia nu s-a calificat niciodată în fazele superioare ale competiţiei. Meciul Buzărnescu - Pliskova va fi LIVE TEXT, azi de la ora 17, pe www.digi24.ro.

Mihaela Buzărnescu poate da lovitura la Wimbledon, în cel mai bun an al carierei. Pentru un loc în optimi trebuie să treacă de a șaptea favorită a competiţiei, Karolina Pliskova, în faţa căreia a pierdut în singura confruntare directă, in 2012.

Mihaela poate profita de lipsa de experienţă a jucătoarei din Cehia, la All England Club. Pliskova este calificată în premieră în turul trei.

Karolina Pliskova, numărul 8 WTA: „Anul acesta am încercat să nu pun prea multă presiune pe mine, pentru că anul trecut am resimţit acest lucru, în condiţiile în care am fost a doua favorită. Toată lumea credea că o să câştig şi presiunea a fost mare”.

Foto: Hepta

Mihaela Buzărnescu, numărul 28 WTA: „E o jucătoare care lovește puternic, care chiar pentru orice minge lovește la n-am ce pierde și e o jucătoare calmă în marea parte a meciurilor, dar sigur, foarte solidă și voi vedea în partidă cum va evolua meciul”.

Pliskova a trecut în turul secund de Victoria Azarenka, în timp ce Buzărnescu a învins-o pe Katie Swan. Mihaela are trei victorii cu jucătoare din top 10 în 2018.

Partida este a doua de pe Terenul 1, după un meciul de simplu feminin Venus Williams - Kiki Bertens, care va începe la ora 15.00.

