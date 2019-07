Patricia Țig - Elena Rybakina, duelul din finala BRD Bucharest Open 2019

Românca Patricia Maria Ţig, fără clasare WTA, o întâlnește în finala BRD Bucharest Open 2019 pe jucătoarea Elena Rybakina din Kazahstan, locul 106 WTA. Finala este programată, duminică, de la ora 17:00.

Românca poate deveni prima jucătoare fără clasament care câștigă un turneu WTA. Cea mai slab clasată sportivă care pusese mâna pe un trofeu este Angelique Widjala la Bali 2001, atunci când se afla pe locul 579, scrie digisport.ro.

După ce a urcat în urmă cu câțiva ani până în Top 100 mondial, Patricia Ţig s-a accidentat, apoi a luat pauză pentru a naște, astfel că în prezent nu figurează în clasamentul WTA.

Cine este Elena Rybakina, adversara Patriciei Țig

Jucătoarea Elena Rybakina din Kazahstan (106 WTA) s-a calificat în finala turneului BRD Bucharest Open, unde o va întâlni pe românca Patricia Ţig, după ce a învins-o, sâmbătă seara, cu scorul de 6-3, 6-2, pe italianca Martina Di Giuseppe, venită din calificări. În vârstă de 20 de ani, Elena Rîbakina a învins-o pe adversara ei într-o oră şi 3 minute, meciul fiind întrerupt însă de două ori din cauza ploii de la Bucureşti. Pentru jucătoarea kazahă aceasta va fi prima finală pe care o va disputa în circuitul WTA.

Patricia Țig, care ar putea intra în top 200 mondial în cazul în care va câştiga trofeul la Bucureşti, a afirmat că îşi va face un plan în funcţie de adversara din finală.

„Nu le cunosc aproape deloc pe celelalte jucătoare din semifinale (n.r. - Martina Di Giuseppe şi Elena Rybakina). Pe Rybakina am văzut-o puţin în meciurile trecute, ştiu că dă foarte tare în minge. Are un serviciu foarte puternic şi un clasament bun... Iar pe Martina nu am văzut-o... poate şi din cauza lipsei mele de pe circuit. O să mă uit la meci şi o să îmi fac împreună cu Răzvan (n.r. - antrenorul Răzvan Sabău) un plan pentru finală în funcţie de cine va câştiga meciul”, a menţionat Patricia Țig într-o conferință de presă, susținută înainte de a se încheia meciul care a decis cealaltă finalistă de la BRD Bucharest Open 2019.

Patricia Țig, parcurs extraordinar la BRD Bucharest Open

În ceea ce o privește pe Patricia Ţig, ea s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de simplu la BRD Bucharest Open după ce a învins-o pe germana Laura Siegemund, locul 77 WTA și favorita numărul 6, cu scorul de 6-3, 6-1. Siegemund a fost cea care o eliminase din competiția de anul acesta pe Irina Begu, în sferturi.

Laura Siegemund câştigase cele două întâlniri precedente cu Patriciţia Ţig, ambele disputate în 2016. În primul tur la Charleston, jucătoarea germană se impunea cu 4-6, 6-3, 6-3, iar la US Open, tot în turul I, cu 3-6, 6-3, 6-2.

În partida care a durat o 1 oră şi 28 de minute, jucătoarea română a reuşit 15 lovituri câştigătoare, faţă de cele 19 ale adversarei, şi a făcut 12 greşeli neforţate, în comparaţie cu cele 28 ale Laurei Siegemund. De asemenea, Ţig nu a servit niciun as şi nu a făcut nicio dublă greşeală, în timp ce jucătoarea germană a realizat 2 aşi şi a făcut o dublă greşeală, scrie Agerpres.

Patricia Ţig, care săptămâna viitoare împlinește 25 de ani, este în prezent fără clasament WTA, după ce a născut, la începutul acestui an. Ea a reuşit a şaptea victorie consecutivă la actuala ediţie a turneului bucureştean, având în vedere că a venit din calificări. A reușit să o elimine pe deținătoarea trofeului, letona Anastasija Sevastova (11 WTA), dar și pe Kristyna Pliskova (92 WTA), sora geamănă a titratei Karolina Pliskova.

Patricia Țig, a treia jucătoare română care ajunge în finala BRD Bucharest Open

Patricia Ţig este a treia jucătoare română care atinge finala competiţiei găzduită de Arenele BNR. Celelalte două care au ajuns în utimul act au şi câştigat trofeul, Simona Halep în 2014 şi 2016, respectiv Irina Begu în 2017.

Aceasta este a doua finală din cariera jucătoarei române după cea din 2015 de la Baku, unde era învinsă de sportiva rusă Margarita Gasparian (scor 6-3, 5-7, 6-0).

Prin calificarea în finala turneului BRD Bucharest Open, Patricia Ţig şi-a asigurat 21.000 de dolari şi 198 de puncte WTA.

Patricia Țig: Nu mi s-a mai întâmplat să plâng pe teren, să câștig la București ar fi ca o eliberare

Patricia Țig Foto: digisport.ro

„Nu a fost chiar un meci uşor. Uneori aparenţele înşală. Am mai jucat cu Laura de două ori. Şi acum a fost un meci destul de greu, fizic şi mental. Din fericire pentru mine am reuşit să rămân foarte calmă de-a lungul meciului şi cred că poate din cauza asta a părut foarte uşor. Ştiam că dacă o să fac tot ceea ce trebuie, probabil că va veni şi victoria. A fost la final un moment foarte emoţionant pentru mine. Nu mi s-a mai întâmplat să plâng pe teren sau alte chestii de genul ăsta. Pur şi simplu a fost totul foarte emoţionant, a fost o bucurie imensă pentru mine şi cred că de aceea am izbucnit în lacrimi. Să câştig aici ar fi un pas înainte, ar fi ca o eliberare. Eu am mai jucat o finală (n.r. - la Baku în 2015), pe care am pierdut-o. Ar fi un lucru pozitiv şi foarte frumos să câştig acum. Iar pentru turneu şi pentru românii care ne susţin în fiecare zi cred că ar fi la fel de frumos”, a spus Patricia Ţig în conferinţa de presă după meciul cu Laura Siegemund.

Maturitatea unei mame de 24 de ani

„Din păcate pentru mine, simt că am evoluat ca jucătoare numai după ce am devenit mamă. Nu am învăţat prea multe în prima parte a carierei, chiar mai deloc. Încerc foarte mult să fiu mai umilă, mai docilă şi recunoscătoare pentru ceea ce primesc şi am primit de-a lungul anilor. Cred că într-o oarecare măsură maturitatea pe care am simţit-o odată ce am devenit mamă m-a ajutat foarte mult în perioada aceasta. Văd lucrurile altfel, sunt mult mai calmă, mai relaxată, ştiu că viaţa nu se termină cu pierderea unui meci de tenis. Vreau să joc cât pot eu de bine, chiar dacă pare ceva mecanic. Să iau meci cu meci, să încerc să găsesc soluţii de a reveni în meci şi de a câştiga... pentru mine ăsta e obiectivul. Şi nu dacă o să câştig finala ce o să fie sau dacă pierd finala ce o să fie... Sau dacă pierd în primul tur la următorul turneu o să fie tragedie... Nu, pur şi simplu o să fac tot ce ţine de mine şi sper să fie bine”, a explicat Patricia Țig.