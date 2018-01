Cum vede site-ul Australian Open evoluția Simonei Halep

Site-ul oficial al Australian Open a scris, sâmbătă, sub titlul „Aproape moartă, Halep supravieţuieşte maratonului”, că liderul WTA are de înfruntat o uriaşă provocare, aceea de a se recupera după lungul meci disputat cu Lauren Davis pentru a fi în formă pentru partida de luni, din optimile comptiţiei de la Melbourne, informează News.ro.

Foto: Guliver/Getty Images

„În, de departe, cea mai lungă şi cea mai bună dispută din turneul feminin, favorita principală a trebuit să salveze trei mingi de meci, înainte de a supravieţui, cu 4-6, 6-4, 15-13, în faţa americancei de pe locul 76, Lauren Davis. Jucătoarea mai slab clasată şi-a pierdut câteva unghii de la picioare, favorita a fost de asemena accidentată şi curajoasă. În cele din urmă, Halep a avut succes într-o întâlnire epică, de trei ore şi 45 de minute, pe Rod Laver Arena (...). După ce nu a mai jucat niciodată un meci atât de lung, românca se află în faţa unei uriaşe provocări, de a se recupera înaintea meciului de luni, din optimi, împotriva lui Ash Barty sau Naomi Osaka. Are de suportat o accidentare la glezna stângă, suferită în runda inaugurală, împotriva lui Destanee Aiava, ţinută în frâu cu antiinflamatoare şi cu analgezice”, a scris site-ul oficial al competiţiei.

„Cu siguranţă, şi-au pierdut efectul până la finalul meciului. Dar e o tânără curajoasă”, a comentat antrenorul Darren Cahill.

Simona Halep a declarat, sâmbătă, că este imposibil să se recupereze după accidentarea de la gleznă şi după ce a jucat trei ore şi 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune că este pozitivă şi că va face totul să continue turneul, la Melbourne.

„E inflamată (n.r. - glezna) şi simt durerea. Nu e recuperată. Este imposibil să se recupereze. După meciul de azi, cred că mâine va fi mai rău, dar o să trag de mine şi o să văd ce se va întâmpla”, a spus ea.

Halep le-a cerut iertare jurnaliştilor că a întârziat la conferinţa de presă: „Am făcut masaj, de aceea am întârziat, îmi cer scuze. Sunt obosită, bineînţeles, dar sunt pozitivă pentru că am câştigat. Dacă pierdeam azi, aş fi fost foarte tristă, dar acum am energie şi gânduri bune. A fost foarte greu, singurul meci pe care l-am jucat aşa. Am fost condusă cu 0-40, a avut trei mingi de meci, dar am continuat să joc. Am continuat să cred că nu e terminat, chiar dacă ea a condus mai mult. Am dat tot ce am avut şi sunt foarte mândră că am putut sta acolo, pe teren şi câştiga”, a mărturisit Simona Halep.

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificându-se pentru a treia oară în optimile de finală ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, în cea mai lungă partidă a turneului, care a durat trei ore şi 45 de minute. „Sunt aproape moartă”, a declarat Simona, pe teren, la încheierea meciului.

Meciul Simona Halep - Lauren Davis a avut 48 de ghemuri, la fel ca întâlnirea dintre americanca Chanda Rubin şi spaniola Arantxa Sanchez Vicario (6-4, 2-6, 16-14, în sferturi), care deţinea recordul la Melbourne, la simplu feminin, din 1996.

Cu trei ore şi 45 de minute jucate, partida de sâmbătă este a patra ca durată din istoria Australian Open.

Citiți și:

Cine este adversara Simonei Halep din optimile Australian Open

CTP: Pentru mine a fost meciul vieții!