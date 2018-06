VIDEO. Cât de grav s-a accidentat Serena Williams. Sportiva nu își poate căra nici măcar echipamentul

Serena Williams s-a retras din turneul de la Roland Garros, cu puțin timp înaintea meciului pe care trebuia să îl joace contra Mariei Sharapova, în optimi. Americanca a acuzat dureri la nivelul mușchilor pectorali și a declarat că nu poate servi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„O să îmi fac un RMN. Voi sta aici să văd câți mai mulți specialiști. Nu știu când voi primi rezultatele. Prima dată când am simțit durerea a fost în meciul cu Goerges. A fost foarte dureros și nu știam exact de la ce e. În meciul de la dublu am încercat să variez loviturile să văd cum mă doare, dar nu s-a îmbunătățit nimic. Am dureri la mușchiul pectoral, care s-au înrăutățit până în punctul la care nu mai pot să servesc.

Am făcut toate sacrificiile. Am stabilit cu antrenorul și echipa mea că dacă nu sunt la capacitate de 50-60%, nu trebuie să joc”, a declarat Serena Williams, la conferința de presă, vizibil dezamăgită de faptul că nu poate continua să joace.

Ea a adăugat că nu știe încă dacă este vorba despre o accidentare ușoară sau una mai complicată. „Sunt multe teorii. Nu am simțit așa ceva niciodată în viața mea. Este foarte dureros. Nu știu cum să mă descurc deocamdată cu durerea asta. Am avut cam toate accidentările pe care le poate avea un sportiv și sunt obișnuită cu acele dureri. Aceasta este diferită”, a completat Serena, adăugând că va cere sfatul mai multor specialiști.