Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc astăzi! România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul

cupa mondiala la fotbal
Foto: Profimedia Images
Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc azi, de la ora 19:00, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Cu ocazia primei ediţii a Cupei Mondiale la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026) va fi stabilită componenţa celor 12 grupe de câte 4 echipe, scrie DigiSport.

Turneul final va avea loc în SUA, Mexic şi Canada.

Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, Rio Ferdinand, a fost desemnat de FIFA să conducă tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026. El va fi asistat de fosta fotbalistă americană Samantha Johnson, informează news.ro.

Pentru acest eveniment, duo-ul anglo-american va fi asistat de mai multe nume mari din sportul american. Pe lângă Eli Manning, fostul quarterback al New York Giants din NFL, câştigător de două ori al Super Bowl, care va fi prezent pe covorul roşu, vor fi patru persoane care vor extrage numele celor 48 de selecţii calificate pentru tragerea la sorţi.

Fiecare vedetăi va avea alocată o urnă: Tom Brady, legenda NFL, Wayne Gretzky, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria NHL, Aaron Judge, vedeta New York Yankees, de şapte ori All-Star în MLB, şi Shaquille O'Neal, cvadruplu campion NBA şi membru al Hall of Fame.

Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People vor cânta la ceremonia la care va fi prezent şi preşedintele american Donald Trump.

România își află azi posibilele adversare de la Cupa Mondială 2026

România va fi prezentă la tragerea la sorţi, prin participarea în play-off-ul programat în martie 2026.

"Tricolorii" încă pot obţine calificarea dacă înving Turcia, în 26 martie 2026, şi apoi învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în 31 martie 2026. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc în deplasare.

Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026

• Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania
• Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia
• Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
• Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2

Procedura tragerii la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026

Tragerea va începe cu echipele din urna 1, care vor fi repartizate în grupele A – L.

Apoi se va continua în ordine: urna 2, urna 3, urna 4.

Poziţii prestabilite ale gazdelor: Mexic – poziţia A1 (bila verde), Canada – poziţia B1 (bila roşie), SUA – poziţia D1 (bila albastră).

Celelalte nouă echipe cu coeficient FIFA superior din urna 1 vor fi alocate automat pe poziţia 1 din grupa în care sunt extrase.

FIFA a anunţat că, pentru echilibrul competitiv şi separarea traseelor spre semifinale, Spania (locul 1 FIFA) şi Argentina (locul 2) vor fi repartizate aleatoriu pe trasee opuse. Acelaşi lucru e valabil şi pentru Franţa (locul 3) şi Anglia (locul 4). Acest mecanism asigură că, dacă îşi câştigă grupele, primele două echipe din clasament nu se vor întâlni înaintea finalei.

Programul final al meciurilor, invlusiv stadioanele şi orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

 

