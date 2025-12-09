Live TV

Tânăr român, dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Poliția cere ajutorul pentru a-l găsi

Data publicării:
George Alexandru Vieru
Tânăr român, dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Foto: IPJ Gorj

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din municipiul Motru, plecat la studii în Olanda, este căutat de poliţişti după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizaţi, luni, de un bărbat de 55 de ani, din localitate, cu privire la faptul că nepotul său, George Alexandru Vieru, de 23 de ani, domiciliat în aceeaşi localitate, ar fi plecat la facultate în cursul anului 2022, pe teritoriul Olandei, iar din martie - aprilie anul acesta nu a mai luat legătura cu membrii familiei şi nu se ştie unde se află în prezent.

Semnalmente: înălţime 1,80 - 1,85 metri, greutate aproximativă de 90 de kilograme, ten alb, păr satin, tuns mediu, purtat peste cap, faţă ovală, constituţie atletică, ochi căprui, fără semne particulare, poartă ochelari de vedere.

Persoanele care pot oferi detalii care să poată ajuta la identificarea tânărului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliţie.

Editor : A.P.

