Taximetriști din București, reținuți de Poliție după ce au spart parolele bancare ale unor clienți și au furat aproape 50.000 lei

Data publicării:
suport iluminat de pe un taxi
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cinci taximetrişti din București au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce ar fi retras suma totală de 48.200 de lei din conturile unor persoane pe care le-au transportat şi au aflat parolele de acces de la aplicaţiile bancare ale acestora.

„La data de 10 decembrie, poliţişti din cadrul Secţiei 27 Poliţie, împreună cu poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi ai Serviciului de Combatere a Infracţiunilor Informatice, au pus în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară şi nouă mandate de aducere, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos", informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Potrivit anchetatorilor, citați de Agerpres, taximetriştii au abordat mai multe persoane pentru a le transporta şi, profitând de neatenţia acestora, ar fi observat codurile de acces ale telefoanelor şi ale aplicaţiilor bancare, după care le-au furat mobilele.

„Ulterior, cu sprijinul altor bănuiţi, telefoanele sustrase ar fi fost accesate fără drept, fiind efectuate tranzacţii financiare frauduloase. Totodată, cercetările au arătat că aceştia s-ar fi folosit de identitatea unei persoane fără adăpost pe numele căreia ar fi deschis conturi bancare la mai multe instituţii financiare, conturi utilizate ulterior pentru retrageri de numerar de la diverse bancomate”, arată sursa citată.

Pe 27 septembrie, un bărbat ar fi fost prejudiciat cu 47.500 de lei, iar la data de 6 octombrie o altă persoană cu suma de 7.000 de lei, în ambele situaţii prin accesarea neautorizată a telefoanelor mobile sustrase şi efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase.

"În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la data de 10 decembrie 2025, poliţiştii au depistat mai multe persoane bănuite de comiterea faptelor, acestea fiind conduse la sediul Secţiei 27 Poliţie pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale ce se impun", precizează DGPMB.

În cauză se efectuează activităţi specifice în vederea depistării unei alte persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor.

Cercetările sunt continuate de Secţia 27 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Editor : A.P.

