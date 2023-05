Topul celor mai ciudate obiecte care au fost aruncate în spațiu de oameni. Ce se mai întâmplă cu Tesla lui Elon Musk

Spațiul devine din ce în ce mai plin de obiecte create și folosite de oameni pe Pământ. Cele mai multe dintre aceste obiecte sunt navele spațiale, echipamentele pentru astronauți sau deșeuri spațiale, dar există și câteva obiecte ciudate pe care oamenii le-au trimis în spațiu, și nu întotdeauna în mod intenționat, transmite Live Science.

De la oase de dinozaur și o minge de discotecă uriașă, la instrumente muzicale și un costum de gorilă, iată câteva dintre cele mai ciudate lucruri pe care oamenii le-au trimis în spațiu.

Tesla

Pe 6 februarie 2018, SpaceX a lansat în spațiu propriul Tesla Roadster al fondatorului companiei, Elon Musk.

Există un site care îi monitorizează călătoria: whereisroadster.com. În anul 2091, Tesla va trece aproape de Terra, iar SpaceX - dacă va mai exista până atunci - ar avea ocazia să meargă după mașină și să o aducă acasă, după o călătorie de 73 de ani prin spațiu.

Resturi ale unor bombe atomice

Între 28 mai și 7 octombrie 1957, armata americană a efectuat o serie de teste nucleare în deșertul Nevada, în cadrul unui proiect cunoscut sub numele de Operațiunea Plumbbob. Testele au inclus 29 de detonări nucleare, dintre care două, cunoscute sub numele de Pascal-A și Pascal-B, au fost efectuate în subteran, pentru a testa dacă efectele nucleare pot fi izolate.

Pascal-A a fost realizat la 26 iulie 1957, când o bombă atomică a fost detonată pe fundul unei găuri adânci de 152 de metri, care a fost acoperită de un capac de fier de 10 centimetri. Forța exploziei a aruncat capacul în aer, a declarat Robert Brownlee, astrofizician la Laboratorul Național Los Alamos din New Mexico și cercetător principal al testelor Pascal. Capacul nu a fost niciodată recuperat.

Mostre din părul unor președinți

Pe 20 februarie 2023, Celestis, o companie care lansează în spațiu rămășițe umane incinerate, o procedură cunoscută sub numele de înmormântare în spațiu, a anunțat că va pune șuvițe din părul foștilor președinți la bordul viitoarei misiuni „Enterprise”, a cărei lansare este programată de la Cape Canaveral, Florida.

Mostre de păr verificate genetic de la George Washington, John F. Kennedy, Dwight D. Eisenhower și Ronald Reagan vor fi incluse pe nava spațială Enterprise, alături de rămășițele altor persoane, inclusiv o parte din rămășițele incinerate ale lui Gene Roddenberry, creatorul „Star Trek”, a cărui cenușă a fost deja transportată în spațiu la bordul primului zbor al Celestis, în 1997.

O minge de discotecă uriașă

Pe 21 ianuarie 2018, Rocket Lab a lansat, în secret, în spațiu o minge de discotecă uriașă.

Obiectul neobișnuit, care a fost numit „Humanity Star”, avea 65 de panouri reflectorizante pe suprafața sa. Acesta s-a rotit rapid pe orbită în jurul Pământului și a reflectat suficientă lumină solară pe suprafața Pământului pentru a fi vizibil cu ochiul liber.

Cu toate acestea, timpul petrecut de uriașa minge disco în spațiu a fost de scurtă durată. Aceasta a reintrat în atmosfera Pământului pe 22 martie, la două luni după lansare și cu aproximativ șapte luni mai devreme decât se aștepta.

O schiță a lui Andy Warhol

Artistul Andy Warhol a desenat o schiță, care a fost inclusă pe o mică plăcuță ceramică cunoscută sub numele de „Muzeul Lunii”. Sculptorul Forrest Myers a venit cu ideea ca plăcuța să fie dusă pe Lună. Solicitarea lui Myers a fost respinsă, dar sculptorul ar fi contactat oamenii de știință de la Bell Laboratories, care au atașat în secret țigla la modulul lunar Apollo 12, care se află în prezent pe Lună, potrivit The Museum of Modern Art (MoMA). Cu toate acestea, această poveste nu a fost niciodată confirmată oficial.

Piese de lego

În 2012, astronautul japonez Satoshi Furukawa a construit, din piese de lego, o versiune la scară redusă a Stației Spațiale Internaționale (ISS) în timpul șederii sale pe stație. I-a luat mai mult de două ore pentru a construi modelul, ceea ce este destul de impresionant, având în vedere lipsa gravitației.

În 2019, compania Lego a trimis, de asemenea, o machetă a unei viitoare baze lunare în spațiu.

Fosile ale unor dinozauri

Oasele, care datează de acum 66 milioane - 70 milioane de ani, au aparținut probabil lui Dromaeosaurus, un răpitor asemănător cu o pasăre care avea o lungime de aproximativ 2 metri și o înălțime de 0,6 metri, potrivit Space.com. Oasele au fost scoase la licitație la întoarcerea lor pe Pământ pentru a strânge bani în scopuri caritabile.

Dar aceste fragmente nu au fost primele oase de dinozaur trimise în spațiu. În 1985, o bucată de vertebră și o coajă de ou de la un pui de Maiasaura au fost transportate cu naveta spațială Challenger a NASA. Iar în 1998, un craniu de Coelophysis, vechi de 210 milioane de ani, a zburat la bordul succesorului lui Challenger, naveta spațială Endeavour. De asemenea, părți dintr-un Tyrannosaurus rex au fost lansate la primul zbor de testare al navei spațiale Orion a NASA, în 2014, potrivit Space.com.

O mulțime de animale diferite au fost trimise în spațiu. Pe unele dintre acestea, cum ar fi câinii, maimuțele, maimuțele și rozătoarele.

Tardigrade

Cu toate acestea, cele mai ciudate animale care au fost trimise în spațiu sunt, fără îndoială, tardigradele, cunoscute și sub numele de urși de apă, care sunt renumite pentru capacitatea lor de a supraviețui în condiții extreme. În 2007, aceștia au devenit, de asemenea, primele animale care au supraviețuit expunerii directe la condițiile din spațiu.

O lucrare ulterioară, publicată în 2008 în revista Current Biology, a arătat că 68% dintre tardigrade au reușit să supraviețuiască expunerii directe în spațiu, în ciuda frigului extrem, a deshidratării și a bombardamentului cu radiații cosmice.

Costum de gorilă

În 2016, astronautul Mark Kelly și-a îmbrăcat geamănul cu un costum de gorilă, în timp ce acesta se afla la bordul ISS.

Sabia laser din „Războiul Stelelor”

Sabia laser a lui Luke Skywalker, din „Războiul Stelelor” a fost lansată în spațiu în 2007 împreună cu o echipă de astronauți. Lansarea a coincis cu cea de-a 30-a aniversare a primului film „Războiul Stelelor”, dar sabia laser este de fapt a doua sabie laser a lui Luke, care apare în cel de-al treilea film, „Întoarcerea lui Jedi”.

Pizza

În 2001, Pizza Hut a devenit prima companie care a livrat mâncare în spațiu, când a trimis o pizza pe ISS la bordul unei rachete. Destinatarul pizzei a fost Iuri Usachov, care a fost filmat în timp ce mânca gustosul deliciu împreună cu alți cosmonauți ruși.

Ceasul aviatoarei Amelia Earhart

Amelia Earhart a devenit, în 1932, prima femeie care a traversat singură Oceanul Atlantic, a realizat alte premiere importante și a doborât mai multe recorduri în domeniul aviației, însă avionul său a fost dat dispărut în timp ce încerca să facă înconjurul lumii, iar aeronava și corpul ei nu au fost găsite niciodată.

Povestea lui Earhart a fost o sursă de inspirație pentru multe persoane, inclusiv pentru astronautul NASA Shannon Walker, care a luat ceasul personal de mână al lui Earhart - pe care Earhart l-a purtat în celebrul său zbor transatlantic - cu ea pe ISS în 2010, potrivit Experts Watches.

Părți din primul avion al fraților Orville și Wilbur Wright

Părți din primul avion al lui Orville și Wilbur Wright, Wright Flyer, au ajuns și ele în spațiu.

Avionul, cunoscut și sub numele de Kitty Hawk, este celebru pentru că a fost primul avion care a efectuat un zbor cu oameni la bord, după ce a efectuat patru zboruri scurte pe 17 decembrie 1903, înainte de a fi doborât de vânt și distrus. Cel mai lung zbor al său a durat doar 59 de secunde, timp în care avionul a parcurs 260 m.

În 1969, Neil Armstrong - prima persoană care a pășit pe Lună - a luat cu el pe Lună părți din avionul Wright Flyer în timpul misiunii Apollo 11 a NASA, relatează revista Time.

Instrumente muzicale

Pentru astronauții care locuiesc pe ISS, petrecerea unui timp atât de lung departe de confortul de pe Pământ poate avea consecinte psihologice. Pentru a depăși aceste obstacole, mai mulți astronauți au luat cu ei în spațiu instrumente muzicale. Există o problemă de siguranță în ceea ce privește transportul de instrumente, cum ar fi chitarele, la bordul ISS, deoarece acestea sunt inflamabile și, prin urmare, trebuie depozitate în siguranță atunci când nu sunt folosite.

Obiecte preferate de astronauți

Printre astronauți, a devenit o tradiție ca echipajele să aleagă un obiect neobișnuit care să plutească în jurul lor. Printre ele se numără o păpușă Einstein, câinele Snoopy, Baby Yoda, dinozauri de jucărie, un pinguin de pluș și o figurină Buzz Lightyear

