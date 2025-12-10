Trafic rutier blocat pe autostrada A3, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat

Circulaţia rutieră a fost blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că traficul este oprit pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, la kilometrul 30, în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov, după ce un ansamblu rutier încărcat cu piatra a impactat glisiera metalică mediană, iar în urma coliziunii, camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulaţie.

Traficul rutier a fost blocat pe sensul de mers spre Ploieşti.

CNAIR transmite că ruta ocolitoare, dirijată de poliție, este ️A3, km 26 - Balotești. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren.

