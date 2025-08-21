Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Comportamentul periculos în trafic trebuie pedepsit sever, dar nu a avut intenţia de a ucide

Curtea de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai soldat cu doi morţi şi trei răniţi, că pedepsele aplicate pentru faptele pentru care tânărul a fost judecat nu vor suferi modificări faţă de hotărârea Judecătoriei Mangalia, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, care duc la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale şi prejudicii materiale importante, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse, în scop de prevenţie. De asemenea, instanţa a constatat că nu s-a putut demonstra că Vlad Pascu ar fi acţionat cu intenţia de a ucide.

Curtea de Apel Constanţa a explicat, în motivare, de ce Vlad Pascu nu poate fi condamnat pentru omor şi cea mai potrivită încadrare este cea de ucidere din culpă.

„Curtea constată că, în condiţiile probatoriului administrat, nu s-a putut demonstra că inculpatul (...) ar fi acţionat cu intenţia de a ucide, judecătorul fondului, în mod corect, raportat la starea de fapt reţinută, constatând că inculpatul se face vinovat exclusiv de infracţiunile de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă”, au arătat magistraţii.

Instanţa a notat că acel accident rutier a avut un caracter imprevizibil, şi nu voit.

„Prezentul eveniment/accident rutier a avut caracter, în sine, fortuit, imprevizibil, ci nu voit, astfel cum susţin apelantele părţi civile. În acest sens, acţiunea inculpatului a fost asupra autoturismului, acesta acţionând sistemul de accelerare a vitezei peste limita legală, cu consecinţa ieşirii de pe carosabil, pe acostament, prin încălcarea marcajului cu linie continuă, elemente factuale care circumscriu faptele, din punct de vedere obiectiv şi subiectiv, infracţiunilor de ucidere din culpă, respectiv vătămare corporală din culpă”, a precizat sursa citată.

De asemenea, Curtea de Apel Constanţa a menţionat că martorii audiaţi în dosar au arătat încrederea lui Pascu în propriile forţe în privinţa conducerii autoturismului.

„Mai mult, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, care relevă încrederea inculpatului în propriile forţe privind conducerea autoturismului (acesta ne răspundea că este un şofer bun şi nu avem de ce să ne facem griji, i-a rugat să se urce din nou în maşină şi să aibă încredere în el, că va conduce mai prudent, iar ei au acceptat), faptul că inculpatul, de-a lungul serii, s-a lăudat şi a invitat mai multe persoane să se plimbe cu autoturismul său «foarte tare», dar şi împrejurarea că acesta a fost oprit cu puţin timp înainte de alt echipaj de poliţie, dar lăsat să plece – nu dovedesc că inculpatul a acceptat, în vreun moment, posibilitatea producerii unor rezultate dintre cele mai tragice”, a subliniat instanţa.

Instanţa a considerat că Pascu a manifestat lipsă de responsabilitate faţă de consecinţele pe care le poate produce nerespectarea cu stricteţe a regulilor privind circulaţia pe drumurile publice.

„Nu pot fi primite argumentele referitoare la ora, inexistenţa traficului pietonal şi rutier ori lipsa unui trotuar, cât timp, pe de o parte, inculpatul a fost depistat conducând cu o viteză de 102,86 km/h în condiţiile în care viteza maximă admisă pe acel sector de drum era de 50 km/h (curbă deosebit de periculoasă), iar pe de altă parte, s-a stabilit că vizibilitatea era specifică răsăritului, deci nu tocmai redusă şi că traficul fie pietonal, fie rutier, la acea dată (într-o zi de sâmbătă), între două staţiuni despre care se cunoaşte că în perioada sezonului estival se supraaglomerează, ar fi fost inexistent”, a transmis Curtea de Apel Constanţa.

Magistraţii au mai notat că nici împrejurarea potrivit căreia s-a constatat prezenţa unei concentraţii de alcool în sângele sau urina victimelor nu justifică reducerea pedepselor, ”câtă vreme din probele administrate rezultă că victimele mergeau pe acostament, ci nu pe carosabil, în şir indian, fiind reţinută astfel culpa exclusivă a inculpatului în producerea tragicului eveniment rutier”.

Curtea de Apel Constanţa a apreciat că ”această soluţie de condamnare la pedeapsa închisorii echivalentă cu maximul intervalului prevăzut de lege corespunde cel mai bine scopului preventiv şi sancţionator al pedepsei, avându-se în vedere pericolul faptei şi, mai ales, periculozitatea de care a dat dovadă inculpatul”.

Instanţa a amintit şi de drogurile găsite în sângele şi în urina lui Vlad Pascu.

Astfel, pe lângă multitudinea substanţelor interzise depistate în organismul inculpatului - în sânge, benzoilecgonina (metabolit cocaină), metamfetamină, amfetamină, benzodiazepine, tramadol, bromazepam, în plasmă cocaină, benzoilecgonină, MDA, MDMA, iar în urină, cocaină – metabolit, MDMA – metabolit, MDA – metaboliţi, bromazepan, tramadol metabolit -, ceea ce conferă o gravitate deosebită acestei fapte este tocmai natura şi gravitatea rezultatului produs (criteriu reglementat expres de art.74 alin1. lit.c Cod penal), respectiv decesul a două persoane şi vătămarea corporală a altor trei. Nu trebuie ignorate nici menţiunile cuprinse în fişa de examinare clinică a inculpatului, majoritatea criteriilor cuprinzând rezultate negative – atitudine neadecvată situaţional, comunicare verbală incoerentă, orientare temporală, spaţială, alopsihică şi autoprishică dezorientată, tulburări de echilibru static şi dinamic prezente, incoordonare motorie etc. - fiind constatate elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de substanţe psihoactive”, se mai arată în motivare.

Curtea de Apel Constanţa a explicat şi de ce pedepsele primite de Vlad Pascu pentru faptele comise nu au fost modificate, fiind păstrate cele decise de instanţa de fond.

„Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, au argumentat magistraţii.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv, joi, la 10 ani de închisoare, iar decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă.

