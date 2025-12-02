Live TV

Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Vlad Pascu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, contestă sentința de 10 ani de închisoare. Apărătorii săi au recurs la căi de atac extraordinare, iar una dintre acestea se va judeca astăzi, 2 decembrie 2025.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție vor analiza cele două solicitări făcute de avocații lui Vlad Pascu. Apărătorii au depus două cereri de recurs în casație, o cale extraordinară de atac împotriva deciziei Curții de Apel Constanța, care-l acuză pe tânăr de ucidere din culpă și alte infracțiuni rutiere.

Decizia care va fi pronunțată astăzi va fi definitivă. Avocații de la Constanța susțin că Vlad Pascu ar trebui să primească o pedeapsă mai mică după ce a făcut un denunț la DIICOT.

Totodată, apărătorul de la București a depus o cerere de recurs în casație și susține că Vlad Pascu ar trebui supus unor investigații pentru a se stabili dacă substanțele interzise pe care le avea în organism i-ar fi putut afecta sau nu capacitatea de a conduce.

Amintim că, în august 2025, Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare. În urmă cu doi ani, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. 

În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.  Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

