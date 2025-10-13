Live TV

Un bărbat de 70 de ani din Constanța a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de un fals medic. Cum a acționat infractorul

Data publicării:
bancnote 100 de lei
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Un bărbat de 70 de ani a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de un fals medic, prin metoda „accidentul”, a informat luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Conform sursei citate, lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Costineşti au fost sesizaţi, prin apel 112, că un bărbat ar fi fost înşelat prin metoda „accidentul”.

„Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au identificat un bărbat, de 70 de ani, care a relatat faptul că, în timp ce se afla singur la domiciliul său, ar fi fost contactat de către o persoană necunoscută, care ar fi pretins că este medic, iar fiul bărbatului s-ar afla într-o stare gravă de sănătate şi ar avea nevoie de 300.000 de lei pentru tratament”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Ulterior, în cursul aceleiaşi zile, persoana vătămată i-a dat 50.700 de lei unui bărbat care s-a prezentat la domiciliul acesteia.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

