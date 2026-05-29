Dezastru pe litoral la începutul sezonului estival. În Năvodari, acolo unde au fost descoperite zeci de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt parțial amenajate. Operatorii spun că, cel mai probabil, nu vor putea amenaja, anul acesta, baruri pe nisip și nici toalete.

Aproximativ 30% din sectoarele de plajă din Năvodari sunt, în prezent, amenajate.

„Aici, în Mamaia Nord Năvodari, multe dintre sectoarele de plajă sunt neamenajate. Se întâmplă acest lucru pentru că Planul Urbanistic Zonal al stațiunii încă nu este gata, ceea ce blochează autorizarea construcțiilor”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„Au fost obținute avizele de la Turism, Ministerul Dezvoltării și operatorul Raja. Sunt așteptate avizele de la Mediu, ABADL și Consiliul Județean Constanța”, explică purtătorul de cuvânt al Primăriei Năvodari, Elena Aftene.

Cea mai mare problemă rămâne lipsa canalizării, iar Ministerul Mediului propune toalete ecologice. Operatorii spun, însă, că nu ar fi chiar potrivite. Nici turiștii nu sunt prea încântați de idee.

„Clar nu aș intra într-o toaletă ecologică niciodată. Faptul că plajele nu sunt amenajate o să încurajeze străinii să plece în străinătate, ca și până acum”, e de părere un domn.

„Sunt murdare, sunt prea murdare (n. red. toaletele ecologice)”, completează o doamnă.

„Acum 20-25 de ani nu se auzea de toaletă ecologică. Oamenii se duceau la cazare să-și facă nevoia și se rezolvau treburile”, susține altcineva.

Operatorii reclamă că licitațiile pentru plaje au fost organizate târziu, iar sectoarele au fost preluate abia în perioada Paștelui. În plus, pentru amenajarea beach-barurilor sunt necesare autorizații, pentru care unele avize durează și șase luni.

„Am găsit zone cu fose îngropate în subsectoare, unde existau utilitățile trase deja de primării”, spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Controalele începute de Ministerul Mediului în toamna anului trecut au scos la iveală mai multe nereguli, printre care: deversări directe în mare, fose septice și un rezervor GPL îngropate în nisip.

