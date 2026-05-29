Cei doi procurori din Constanţa acuzaţi de corupţie rămân în arest. Decizia, luată abia după formarea unui complet de divergență

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis vineri menţinerea arestului preventiv în cazul procurorilor Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, acuzaţi de corupţie.

Contestaţia celor doi procurori faţă de decizia de arestare, luată în primă instanţă pe 15 mai, s-a judecat la ICCJ pe parcursul a trei zile, scrie Agerpres.

Iniţial, completul a fost format din judecătoarele Anca Barbu şi Valerica Voica, care însă nu au reuşit să cadă de acord pe o soluţie comună, după ce Anca Barbu a făcut opinie separată, respectiv a votat ca Teodor Niţă să fie pus în libertate.

Complet de divergență

În consecinţă, s-a format un complet de divergenţă, prin intrarea unui al treilea magistrat, Simona Cristina Crăciunoiu, care a înclinat balanţa în sensul menţinerii arestului preventiv pentru ambii procurori.

„În unanimitate: respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Ştefan Gigi Valentin împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul ICCJ. În majoritate: respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026. Definitivă. Cu opinia separată a doamnei judecător Anca Barbu în sensul: admiterii contestaţiei formulate de inculpatul Niţă Teodor împotriva încheierii nr. 215 din data de 15 mai 2026, desfiinţării, în parte a încheierii contestate, respingerii propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Niţă Teodor, punerii de îndată în libertate a acestuia de sub puterea mandatului nr.2/U din 15 mai 2026 şi a rămânerii cheltuielilor judiciare ocazionate de formularea contestaţiei în sarcina statului”, se arată în minuta instanţei.

Acuzații

Gigi Ştefan este inculpat pentru trafic de influenţă în formă continuată (multiple acte materiale), iar Teodor Niţă este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

Concret, Gigi Ştefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse pentru a le „rezolva” unor cunoscuţi dosare penale.

„Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul unei unităţi de parchet subordonate, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal”, precizează Parchetul General.

De asemenea, el este acuzat că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, ar fi primit suma de aproximativ 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluţionarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

Cu privire la Teodor Niţă, Parchetul General susţine că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi exercitat demersuri de influenţare a unui ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată procurorului.

„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, menţionează Parchetul General.

În timpul anchetei, anchetatorii au găsit suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan şi 30.000 de euro în maşina acestuia.

Editor : Sebastian Eduard