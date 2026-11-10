Un bărbat de 34 de ani a fost prins în flagrant pe o stradă din centrul municipiului Bistrița, după ce s-a dat drept procuror și ar fi cerut 50.000 de euro de la două persoane pentru a soluționa favorabil dosarele în care sunt implicate.

Asupra bărbatului au fost găsiți 2.000 de euro și 1.700 de lei, sume cash, dar și o legitimație falsă.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul de 34 de ani pretindea că lucrează la o unitate de parchet din județ.

În urma perchezițiilor, la domiciliul lui au fost găsiți alți 10.000 de euro, 15 telefoane, dar și documente de care procurorii spun că sunt false, aparent eliberate de unități de parchet, structuri ale poliției sau instanțe.

El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să afle în cursul zilei dacă va primi o măsură preventivă în acest dosar.

Editor : M.G.