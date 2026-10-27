Live TV

Un elev de 15 ani din Bistrița ar fi fost agresat în repetate rânduri de un coleg, la școală. Poliția a emis ordin de protecţie

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliţiştii din Bistrita-Nasaud au emis un ordin de protecţie după ce tatăl unui copil a reclamat că fiul său este agresat la şcoală de către un coleg. În plus, în urma sesizării, a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în urma cărora elevul a spus la şcoală că este agresat.

Demersurile poliţiştilor din cadrul Inspectoratului Judeţean Bistriţa-Năsăud au început, în acest caz, după ce tatăl unui elev de 15 ani a reclamat că fiul său a fost agresat, în repetate rânduri, de către un coleg în vârstă de 14 ani.
 
„La data de 26 octombrie a.c., poliţiştii din Bistriţa au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 15 ani, ar fi fost agresat fizic în timp ce se afla la şcoală, într-un liceu din Bistriţa. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în perioada 21–23 octombrie a.c., minorul ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de către un coleg de clasă, în vârstă de 14 ani”, informează, marţi, oficialii IPJ Bistriţa-Năsăud, potrivit News.ro. 

Pentru protejarea acestuia, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, conform prevederilor legale.

În plus, Poliţia a deschis dosar penal, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele şi a dispunerii măsurilor legale.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
1
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
electrician captura
3
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
4
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
muncitori pe o plantație de trestie de zahăr în India
5
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care...
Kylian Mbappe a rupt tăcerea, după ce a provocat un scandal imens și contractul i-a fost reziliat
Digi Sport
Kylian Mbappe a rupt tăcerea, după ce a provocat un scandal imens și contractul i-a fost reziliat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Procurorul general Cristina Chiriac
Procurorul general cere măsuri urgente după atacurile din școli: „Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate până se produc tragedii”
Ședință de lucru la Palatul Victoria.
Ședință la Guvern privind siguranța în școli. Ce măsuri pregătește Executivul Luca Niculescu, după atacurile de la Bistrița și Pitești
consiliera scolara la liceul de la pitesti
Ce spune consiliera școlară despre elevul de 15 ani din Pitești, care a atacat cu maceta doi colegi: „Avea un comportament normal”
N17 ATAC SCOALA UPDATE-BETA 211026_00423
Două atacuri violente în școli, în doar trei zile. Avertismentul unui psiholog: „Există și ipoteza mimetismului social”
atac la o școală din bistrița
„A băgat spaima în copii”. După atacul elevului de 13 ani la școala din Bistrița, cursurile au fost reluate sub supravegherea poliției
Recomandările redacţiei
o femeie pune mainile pe calorifer
Prețul gigacaloriei scade de la 1 noiembrie, ca urmare a reducerii...
Luca Niculescu
Luca Niculescu, la Chişinău: Nu dorim să creştem taxele şi...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Trimisul lui Putin la București a fost convocat la MAE, după ce Rusia...
calin georgescu inquam george calin
De ce a fost respinsă cererea DIICOT de a prelungi arestul preventiv...
Ultimele știri
Moscova a făcut anunțul: Alte trei petroliere cu motorină rusească se îndreaptă către Statele Unite
Kremlinul încearcă să-i câștige de partea sa pe cei din cercul restrâns al lui Trump prin acorduri. Cine coordonează eforturile
MApN cumpără patru radare mobile de dirijare la apropiere şi aterizare. Ce aduc acestea nou pentru Forțele Aeriene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bianca Drăgușanu a aflat pe propria piele cât de scumpe pot fi regulile din Dubai: „M-a sunat un avocat”. De...
Cancan
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Fanatik.ro
Motivul hilar pentru care Nsimba a plecat, de fapt, de pe banca Craiovei la 5-0 cu Sepsi
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Merge zilnic la mormântul starului rock pe care l-a iubit 40 de ani. Ultimele ore din viața lui: "M-a rugat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Sarcofag roman de copil, descoperit intact în Constanța. Ce au găsit arheologii în interiorul mormântului...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat într-un tomberon: „Nu te aștepți să vezi așa ceva în gunoi”
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă de-a lungul coastei...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...