Un elev de 15 ani din Bistrița ar fi fost agresat în repetate rânduri de un coleg, la școală. Poliția a emis ordin de protecţie

Poliţiştii din Bistrita-Nasaud au emis un ordin de protecţie după ce tatăl unui copil a reclamat că fiul său este agresat la şcoală de către un coleg. În plus, în urma sesizării, a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în urma cărora elevul a spus la şcoală că este agresat.

Demersurile poliţiştilor din cadrul Inspectoratului Judeţean Bistriţa-Năsăud au început, în acest caz, după ce tatăl unui elev de 15 ani a reclamat că fiul său a fost agresat, în repetate rânduri, de către un coleg în vârstă de 14 ani.



„La data de 26 octombrie a.c., poliţiştii din Bistriţa au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că fiul său, în vârstă de 15 ani, ar fi fost agresat fizic în timp ce se afla la şcoală, într-un liceu din Bistriţa. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, în perioada 21–23 octombrie a.c., minorul ar fi fost agresat fizic şi ameninţat de către un coleg de clasă, în vârstă de 14 ani”, informează, marţi, oficialii IPJ Bistriţa-Năsăud, potrivit News.ro.

Pentru protejarea acestuia, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, conform prevederilor legale.

În plus, Poliţia a deschis dosar penal, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele şi a dispunerii măsurilor legale.

Editor : C.S.