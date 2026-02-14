Un polițist din Arad este cercetat disciplinar, după ce a furat mai multe perechi de pantofi dintr-un centru comercial din Austria. Complice i-a fost chiar soția, care l-a și dat de gol în fața autorităților. Cei doi au furat din 20 de magazine, iar prejudiciul este de aproximativ 3.000 de euro.

Din informațiile oferite de Special Arad, bărbatul prins cu portbagajul plin de pantofi sport furați din Austria este agent de poliție în cadrul Secției 1 Vlaicu, din cadrul IPJ Arad.

Acesta era împreună cu soția sa când, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, a fost oprit în trafic de polițiștii austrieci pentru un control de rutină. Aceștia au descoperit în portbagajul mașinii marfă în valoare de 3.000 euro, furată din mai multe magazine dintr-un complex comercial aflat în estul Austriei.

Dat de gol de soție

Conform sursei citate, agentul le-ar fi declarat polițiștilor austrieci că bunurile găsite ar aparține unui prieten. Totuși, soția nu a confirmat declarația acestuia, motiv pentru care bărbatul a fost nevoit să spună adevărul în fața autorităților.

Polițistul nu ar fi raportat acest incident superiorilor, iar acum se află în procedură de cercetare disciplinară.

În plus, IPJ Arad așteaptă concluziile anchetei colegilor austrieci pentru a lua măsurile legale care se impun.

