Live TV

Video Un polițist din Arad a fost prins la furat în Austria. A fost dat de gol chiar de soția lui

Data publicării:
ID235356_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursa foto: INQUAM Photos/Octav Ganea
Din articol
Dat de gol de soție

Un polițist din Arad este cercetat disciplinar, după ce a furat mai multe perechi de pantofi dintr-un centru comercial din Austria. Complice i-a fost chiar soția, care l-a și dat de gol în fața autorităților. Cei doi au furat din 20 de magazine, iar prejudiciul este de aproximativ 3.000 de euro.

 

Din informațiile oferite de Special Arad, bărbatul prins cu portbagajul plin de pantofi sport furați din Austria este agent de poliție în cadrul Secției 1 Vlaicu, din cadrul IPJ Arad.

Acesta era împreună cu soția sa când, în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, a fost oprit în trafic de polițiștii austrieci pentru un control de rutină. Aceștia au descoperit în portbagajul mașinii marfă în valoare de 3.000 euro, furată din mai multe magazine dintr-un complex comercial aflat în estul Austriei.

Dat de gol de soție

Conform sursei citate, agentul le-ar fi declarat polițiștilor austrieci că bunurile găsite ar aparține unui prieten. Totuși, soția nu a confirmat declarația acestuia, motiv pentru care bărbatul a fost nevoit să spună adevărul în fața autorităților.

Polițistul nu ar fi raportat acest incident superiorilor, iar acum se află în procedură de cercetare disciplinară.

În plus, IPJ Arad așteaptă concluziile anchetei colegilor austrieci pentru a lua măsurile legale care se impun.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
European Union and gas crisis - EU flag over a gas stove
Lideri UE: Prețurile mari la energie afectează industria europeană. Mediul de afaceri: Rezolvaţi problema dacă vreti competitivitate
Donald Trump
Trump declanșează exodul academic din SUA. Austria oferă refugiu cercetătorilor: „Mă bucur că am evitat un glonț”
soldat
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu
Imagine cu caracter ilustrativ. TVA la alimente de bază. Foto Profimedia
În Austria, TVA pentru mai multe produse alimentare va fi redusă. Ce nu a ajuns pe lista Guvernului
vladimir-putin-karin-kneissl
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie. De ce se cere revocarea
Recomandările redacţiei
Bogdan Ivan
Ministrul Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară...
Marco Rubio și Friedrich Merz
O decizie luată de Marco Rubio la Conferința de securitate de la...
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
Zonele cele mai poluate din România. Foto Getty Images
Harta calității aerului în orașele din România: Bucureștiul, pe...
Ultimele știri
Doi primari vor să comaseze comunele pe care le conduc și vor organiza un referendum. Ce funcții sunt eliminate
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Fanatik.ro
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Românul celebru care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. I se mai spunea ”Micul Napoleon”
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ștefan Târnovanu și-a găsit echipă, după ce a cerut să plece de la FCSB!
Pro FM
Rihanna, diva care își alege singură cartofii și ceapa verde. Cu ochelari de soare și geantă pe braț, a...
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Medicamentele care vor fi retrase de pe piața din UE din cauza riscurilor pentru creier
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Jane Seymour împlinește 75 de ani și e superbă. Timpul trece frumos pentru ea: siluetă impecabilă, iubire...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online