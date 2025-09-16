Live TV

Video Un șofer de 19 ani a intrat cu mașina în terasa unui restaurant din Piatra-Olt. Nouă persoane au fost rănite

Data publicării:
gbhzgnjs
Foto: Captură video Digi24

Un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în terasa unui restaurant din orașul Piatra-Olt. Incidentul a avut loc luni seară. Nouă tineri au fost răniți. 

 

Cinci tineri care stăteau la o masă au fost spulberați de mașina scăpată de sub control. Aceștia au fost transportați de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Tot acolo au ajuns și șoferul împreună cu cei trei pasageri din mașină.

Tânărul de 19 ani a fost testat pentru alcool și droguri, rezultate fiind negative.

„Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Olt.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei...
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul...
CARTI DE IDENTITTE ELECTRONICE
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot...
bataie in strada craiova
Polițiștii au dovezi că răfuiala mortală de la Craiova a fost...
Ultimele știri
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj le transmite președintele rus țărilor din Alianță
Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
N14 ACCIDENT DRUM BLOCAT-TELDIR_VO_00328
Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: două TIR-uri s-au ciocnit violent. Traficul este complet blocat
lac secat olt
Seceta golește lacurile din sudul României. Cum arată astăzi un lac de peste 40 de hectare din Olt: „S-a ales praful”
Screenshot 2025-06-27 234834
Furtunile au provocat probleme în mai multe județe din țară. Au căzut bucăți mari de grindină, iar vântul a smuls acoperișuri
edl fake copil mort dunare 200625_00005
Tragedie pe Dunăre: un băiat de 16 ani a murit înecat în zona Corabia, județul Olt
photo-collage.png - 2025-06-05T092134.371
Trafic blocat în județul Olt: accident mortal pe drumul expres Craiova–Pitești. O persoană a murit, iar alte două sunt în stare gravă
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Ce dimensiune trebuie să aibă o fosă septică pentru o casă cu 2, 3 sau 4 camere. Cât costă vidanjarea în 2025
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Ce pedeapsă va primi Dorian Popa după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Monica Gabor, mesaj emoționant din SUA pentru Cătălin Botezatu. Irina Columbeanu, debut pe podium la...