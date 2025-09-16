Un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în terasa unui restaurant din orașul Piatra-Olt. Incidentul a avut loc luni seară. Nouă tineri au fost răniți.

Cinci tineri care stăteau la o masă au fost spulberați de mașina scăpată de sub control. Aceștia au fost transportați de urgență la Spitalul Județean de Urgență din Slatina. Tot acolo au ajuns și șoferul împreună cu cei trei pasageri din mașină.

Tânărul de 19 ani a fost testat pentru alcool și droguri, rezultate fiind negative.

„Conducătorul auto a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, a transmis IPJ Olt.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

