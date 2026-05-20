Polițiști de la Capitoliu cer în instanță blocarea fondului de 1,8 miliarde de dolari creat de Trump

Washington DC. Capitoliul SUA, sub măsuri de securitate, cu prezența forțelor de ordine și a ofițerilor Poliției Capitoliului. Foto: Profimedia Images
Doi polițiști care au apărat Capitoliul SUA în timpul atacului din 6 ianuarie 2021 au depus o plângere în instanță prin care cer suspendarea unui fond de aproape 1,8 miliarde de dolari creat de președintele Donald Trump pentru despăgubirea unor presupuse victime ale „instrumentalizării” politice, scrie Reuters. Aceștia susțin că mecanismul ar fi fost conceput ilegal și ar favoriza persoane implicate în violențe.

Într-o plângere depusă la tribunalul federal din Washington, fostul ofiţer al Poliţiei Capitoliului, Harry Dunn, şi ofiţerul Departamentului Poliţiei Metropolitane, Daniel Hodges, susţin că Trump a „creat un fond de 1,776 miliarde de dolari, finanţat din banii contribuabililor, pentru a-i ajuta pe turbulenţi şi grupurile paramilitare care au comis acte de violenţă în numele său”.

Acţiunea în justiţie vizează obţinerea unei hotărâri judecătoreşti care să blocheze plăţile din acest fond, calificându-l drept „cel mai sfidător act de corupţie prezidenţială din acest secol”.

Trump a încheiat luni un acord cu Internal Revenue Service (IRS) și a acceptat să renunţe la procesul în valoare de 10 miliarde de dolari privind scurgerea în presă a unor informaţii din declaraţiile sale fiscale în timpul primului său mandat. În cadrul acestui acord, Departamentul Justiţiei a înfiinţat acest fond pentru a despăgubi victimele unei „instrumentalizări” politice.

Procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, a fost asaltat cu întrebări privind acest fond, marți, la audierea sa în faţa Congresului.

Blanche a declarat că banii ar putea fi acordaţi membrilor oricărui partid politic şi nu se limitează la cei acuzaţi de atacurile din 6 ianuarie 2021. El a spus că criteriile de atribuire sunt definite în sens larg pentru a-i include şi pe cei care au suferit o „instrumentalizare”.

Dunn, un afro-american cu vechime de 15 ani în cadrul forţei de poliţie care asigură protecţia parlamentarilor americani, a vorbit deschis despre agresiunile fizice şi rasiste la care a fost supus în timpul asaltului, în timp ce susţinătorii lui Trump încercau să împiedice Congresul să certifice victoria lui Joe Biden în alegerile din 2020. El a depus mărturie, printre altele, în faţa unei comisii de anchetă bipartite a Camerei Reprezentanţilor şi a declarat că suferă de sindromul de stres posttraumatic ca urmare a acestor evenimente.

În timpul atacului asupra Capitoliului, Hodges a fost prins într-o uşă rotativă de un insurgent care mânuia un scut de poliţie, scenă care a devenit virală. El este în continuare în funcţie în cadrul poliţiei din Washington şi a depus mărturie şi în faţa Congresului.

