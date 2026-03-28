Explozie puternică într-un bloc din Caracal: 25 de persoane au fost evacuate. O femeie, transportată la spital

O explozie s-a produs, sâmbătă seară, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Caracal, judeţul Olt, nefiind urmată de incendiu. Proprietara locuinţei a fost transportată la spital cu arsuri. Un număr de 25 de persoane au fost evacuate din bloc, informaţiile preliminare arătând că sunt afectate patru locuinţe.

Potrivit ISU Olt, citat de News.ro, o explozie s-a produs, sâmbătă seară, într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinţe din Caracal. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.

Acolo intervin echipaje din cadrul Detaşamentului Caracal şi Detaşamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru intervenţie la înălţime, o autospecială pentru intervenţie CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară), o autospecială pentru primă intervenţie şi un microbuz de intervenţie, precum şi două echipaje ale SAJ.

„Până în acest moment, din imobilul cu regim de înălţime parter + 4 etaje, au fost evacuate 25 de persoane. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia prezintă arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi a fost transportată la Spitalul Caracal. Din evaluarea preliminară sunt afectate 4 locuinţe”, a precizat sursa citată.

