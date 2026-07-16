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Un şofer de ride-sharing din București, cunoscut că practică boxul, a bătut un client, după ce i-a fisurat parbrizul cu telefonul

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Un şofer de ride-sharing din București, cunoscut că practică boxul, a bătut un client, după ce i-a fisurat parbrizul cu telefonul. Foto: News.ro
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Un şofer de ride-sharing din Capitală a fost reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzat că a bătut un client, după ce acesta din urmă a provocat un conflict pe fondul consumului de alcool.

Potrivit unor surse din anchetă citate de Agerpres, şoferul este cunoscut că practică boxul la sală.

Pe 12 iulie, în jurul orei 03:20, el a luat în maşină un cuplu - un bărbat şi concubina lui. În timpul cursei, bărbatul, pasager pe scaunul din dreapta şi care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a început să fac glume şi gesturi nepotrivite la adresa şoferului, după care şi-a aruncat telefonul în parbrizul maşinii, crăpându-l.

Conform unor imagini înregistrare de o cameră stradală, şoferul opreşte maşina pe un bulevard din Capitală pentru a constata paguba, moment în care coboară şi cei doi pasageri.

Bărbaţii încep să se certe şi să se jignească şi, după puţin timp, conducătorul auto îl loveşte pe pasager cu pumnul în faţă, iar acesta din urmă cade pe spate şi se loveşte cu capul de trotuar. Şoferul se apropie de el şi îi mai trage câteva picioare, în timp ce femeia încearcă să-şi ajute concubinul.

Conflictul încetează după ce în zonă apare un echipaj de Poliţie.

Potrivit informaţiilor din anchetă, victima a suferit leziuni traumatice ce necesită, conform datelor din acest moment, un număr de 35 - 40 zile de îngrijiri medicale.

După patru zile, şoferul a fost reţinut de procurori pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi va fi dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă.

Editor : A.P.

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