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A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru primul drum radial al Bucureştiului. Acesta va prelungi Bulevardul Timişoara până la A0

Data publicării:
Drum Radial
Foto: Facebook Horațiu Cosma
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Din articol
Soluții tehnice în premieră

Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, anunţă aprobarea studiului de fezabilitate pentru DR1 - Vest Expres, care va prelungi Bulevardul Timişoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domneşti şi care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre Bucureşti şi zona metropolitană.

Acesta este primul drum radial al Bucureştiului, care aduce soluţii tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului şi conectarea acestuia cu parcările Park& Ride amplasate în nodurile rutiere.

Proiectul reflectă şi un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea Bucureşti - Ilfov, susţine oficialul de la Transporturi, pentru că locuitorii din zonă vor putea să lase maşina şi să continue călătoria rapid şi eficient cu transportul public.

„Aprobăm în Ministerul Transporturilor studiul de fezabilitate pentru DR1 - Vest Expres, proiectul care va prelungi Bulevardul Timişoara până la Autostrada A0 în apropiere de Domneşti şi care va crea una dintre cele mai moderne conexiuni dintre Bucureşti şi zona metropolitană. Vorbim despre o investiţie de aproape 10 kilometri care nu înseamnă doar un drum nou, ci un nou mod de a gândi mobilitatea în regiunea Bucureşti - Ilfov”, arată Horaţiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Drumul de aproape 10 km presupune două benzi pe sens pentru traficul rutier, o bandă dedicată transportului public pe întreaga lungime, piste de biciclete, 6 noduri rutiere denivelate, parcări de tip Park& Ride în toate nodurile principale, conexiune directă cu Autostrada A0, precum şi sisteme inteligente de management al traficului.

Soluții tehnice în premieră

Horaţiu Cosma mai precizează că proiectul include soluţii tehnice utilizate în premieră în România, prin integrarea transportului public în zona mediană a drumului şi conectarea acestuia cu parcările Park& Ride amplasate în nodurile rutiere, astfel încât tot mai mulţi oameni să poată lăsa maşina şi să continue călătoria rapid şi eficient cu transportul public.

„Regiunea metropolitană Bucureşti are nevoie de infrastructură modernă, care să reducă timpii petrecuţi în trafic, să crească siguranţa circulaţiei şi să ofere alternative reale la deplasarea exclusiv cu autoturismul. DR1 - Vest Expres este primul dintre drumurile radiale care vor lega Capitala de Autostrada A0 şi de localităţile din jur, contribuind la dezvoltarea unei reţele moderne de transport pentru milioane de oameni”, spune Cosma.

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Editor : Sebastian Eduard

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