VIDEO Un șofer urmărit de poliție a distrus trei mașini parcate pe marginea drumului și a fugit de la locul accidentului

Un șofer urmărit de poliție a distrus trei mașini parcate pe marginea drumului. S-a întâmplat sâmbătă noapte, în Constanța.

Bărbatul nu a oprit la un control în trafic, așa că agenții de poliție au pornit pe urmele lui. În goana de pe șosele, șoferul a pierdut controlul volanului și a lovit trei mașini parcate.

Polițiștii spun că bărbatul de 29 de ani avea permisul de conducere suspendat, dar și că mașina la volanul căreia se afla aparține unei alte persoane.

El s-a ales cu dosar penal pentru furt și conducere fără permis.

Păgubită: Fiica mea era la geam. M-a anunțat că mașina noastră a fost lovită în parcare de un autoturism alb. S-a auzit o bubuitură foarte tare, am coborât, făptașul plecase de la locul accidentului. Am înțeles că era urmărit de către poliție. Poliția, am înțeles că s-a oprit la locul accidentului, dânsul a plecat mai departe.

