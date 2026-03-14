Ciprian Ciucu face apel la artişti să nu accepte promovarea prin afişaj ilegal: „E o boală care sluţeşte Bucureştiul”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Inquam Photos / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la artişti să nu mai accepte să fie promovaţi prin afişaj ilegal. Fenomenul este „o boală oribilă care sluţeşte Bucureştiul”, a transmis Ciucu pe pagina sa de Facebook.

„Alături de grafitti (de fapt tagging), afişajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluţeşte Bucureştiul şi pe care nu a tratat-o nimeni! Am dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale patronilor şi administratorilor acestor societăţi”, spune Ciucu.

Primarul a dispus instituţiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să acţioneze în justiţie companiile care „parazitează” spaţiul public, pentru a-şi recupera toate costurile cu curăţirea. „Este mai scump să cureţi un afiş decât să îl lipeşti”, precizează Ciucu.

„Judecătorii care judecă astfel de cazuri de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluţionează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că oraşul arată în halul în care arată şi că ne va costa zeci de milioane să ne curăţăm clădirile de grafitti”, adaugă primarul.

Ciucu ataşează şi imagini cu un cabinet tehnic stradal, care a fost acoperit cu afişe, la o zi după ce fusese curăţat.

„În Sectorul 6, având o Poliţie Locală reformată şi funcţională, am reuşit să eliminăm acest afişaj. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiştii care se lasă promovaţi în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentiment de jenă”, adaugă el.

Pe 6 martie, Poliţia Locală a Capitalei a transmis faptul că persoanele care lipesc în mod ilegal afişe în zona centrală riscă amenzi. La momentul respectiv, a fost surprins pe camere video un bărbat care lipea afişe pe cutia semaforului din intersecţia Splaiul Independenţei cu Bd. Schitu Măgureanu.

„Pe lângă amenda de 3.000 de lei, i-au confiscat şi cele 120 de afişe. În plus, au dispus să înlăture ce a lipit şi să aducă zona pe care a vandalizat-o la starea iniţială. Supraveghem permanent aceste fenomene de vandalism”, informa Poliţia Locală, pe pagina sa de Facebook.

Editor : A.P.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
racheta storm shadow
2
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce...
uss gerald r ford în marea mediterană
3
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
aeronava kc-135 in zbor
4
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
5
Rusia își avertizează cetățenii să evite călătoriile în Germania
Iranienii au rostit două nume, în a 15-a zi de război cu SUA și Israel: au cerut o demisie și pe altul l-au făcut praf
Te-ar putea interesa și:
Primarul general Ciprian Ciucu.
Ciucu anunță majorarea chiriilor pentru locuințele de stat din Capitală: „M-a certat un domn care plăteşte 400 de lei pentru 120 mp”
BUCURESTI - SEDINTA CGMB - 22 DEC 2022
Consiliul General al Capitalei l-a împuternicit pe Ciprian Ciucu să declanșeze un audit extern la STB și Termoenergetica
ciucu si negoita
Pasaje subterane și drumuri lărgite, proiectele pe care Negoiță le vrea în Sectorul 3. Ciucu: „Fac parte și din viziunea PMB”
Garnitură de metrou.
Incident grav la stația de metrou Piața Unirii 2: Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a fost lovit de tren. Anunțul Metrorex
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Ciucu cere Poliției Locale să verifice plata taxei de acces în centru pentru mașinile de mare tonaj și anunță sancțiuni mai mari
Recomandările redacţiei
Donald Trump
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar...
daniel baluta 1
Băluță, atac frontal la Bolojan: „Frânează dezvoltarea României. Și-a...
pistoale confiscate de politia de frontiera
Captură de proporții la Calafat. Peste 100 de pistoale, încărcătoare...
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
Ultimele știri
O nouă biografie despre prinţul Harry afirmă că regina Camilla ar fi spus că Meghan „l-a spălat pe creier” pe acesta
Atac împotriva ambasadei SUA din Bagdad, după un bombardament american soldat cu trei morţi
Horia Constantinescu, cercetat de ANPC că a făcut controale fără a informa conducerea instituției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată de 22 de ani avea dureri tot mai mari de fiecare dată când bea alcool. După câteva luni a aflat de ce...
Cancan
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile...
Fanatik.ro
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
Ce radare monitorizează depășirea vitezei pe șoselele din România. Zonele în care poţi lua uşor amenzi
Digi FM
5 vedete care au fost interzise la galele de premiere. Will Smith are interdicție pe 10 ani la Oscaruri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
Pro FM
Ed Sheeran, după ce soția sa a fost diagnosticată cu cancer în timpul sarcinii: „Cea mai grea zi din viața...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
Digi FM
"George Simion e ostaticul lui Maricel Păcuraru, al lui Dan Dungaciu și al lui Petrișor Peiu". Un fost aliat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică