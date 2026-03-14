Ciprian Ciucu face apel la artişti să nu accepte promovarea prin afişaj ilegal: „E o boală care sluţeşte Bucureştiul”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, face apel la artişti să nu mai accepte să fie promovaţi prin afişaj ilegal. Fenomenul este „o boală oribilă care sluţeşte Bucureştiul”, a transmis Ciucu pe pagina sa de Facebook.

„Alături de grafitti (de fapt tagging), afişajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluţeşte Bucureştiul şi pe care nu a tratat-o nimeni! Am dispus poliţiei locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează oraşul şi să le facă plângeri penale patronilor şi administratorilor acestor societăţi”, spune Ciucu.

Primarul a dispus instituţiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să acţioneze în justiţie companiile care „parazitează” spaţiul public, pentru a-şi recupera toate costurile cu curăţirea. „Este mai scump să cureţi un afiş decât să îl lipeşti”, precizează Ciucu.

„Judecătorii care judecă astfel de cazuri de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluţionează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că oraşul arată în halul în care arată şi că ne va costa zeci de milioane să ne curăţăm clădirile de grafitti”, adaugă primarul.

Ciucu ataşează şi imagini cu un cabinet tehnic stradal, care a fost acoperit cu afişe, la o zi după ce fusese curăţat.

„În Sectorul 6, având o Poliţie Locală reformată şi funcţională, am reuşit să eliminăm acest afişaj. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiştii care se lasă promovaţi în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentiment de jenă”, adaugă el.

Pe 6 martie, Poliţia Locală a Capitalei a transmis faptul că persoanele care lipesc în mod ilegal afişe în zona centrală riscă amenzi. La momentul respectiv, a fost surprins pe camere video un bărbat care lipea afişe pe cutia semaforului din intersecţia Splaiul Independenţei cu Bd. Schitu Măgureanu.

„Pe lângă amenda de 3.000 de lei, i-au confiscat şi cele 120 de afişe. În plus, au dispus să înlăture ce a lipit şi să aducă zona pe care a vandalizat-o la starea iniţială. Supraveghem permanent aceste fenomene de vandalism”, informa Poliţia Locală, pe pagina sa de Facebook.

Editor : A.P.