Uzina Steaua Electrică din Florești, Prahova

Un peisaj industrial

Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial din care fac parte rafinării, fabrici și uzine datând din secolele XIX și XX, unele de importanță internațională.

Uzina din Florești

Uzina "Steaua Electrică" din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu.

Relevanță și reprezentativitate

Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică.

Arhitecți și constructori

Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hydrofina.

Evoluție și declin

Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut, însă, pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie.

Protecție și valorificare

Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în Lista Monumentelor Istorice.

