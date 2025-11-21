Uzina Steaua Electrică din Florești, Prahova Data publicării: 21.11.2025 15:17 Un peisaj industrial Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial din care fac parte rafinării, fabrici și uzine datând din secolele XIX și XX, unele de importanță internațională. Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o telenovelă, domnule președinte” Sondaj Flashdata pentru alegerile din București: cursă strânsă între primii patru candidați Copiii sunt manipulați să comită crime, prin intermediul jocurilor video, avertizează Europol Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele măsuri din cele 28 de puncte Justificarea Casei Albe pentru apelativul „purcică” adresat de Trump unei jurnaliste Coaliția amână tăierile din administrație până după alegerile din București. Ce spune președintele Nicușor Dan Președintele, despre demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial: „Uneori se mai întâmplă telenovele” Fatima Bosch, din Mexic, a câștigat titlul Miss Univers 2025 Nicușor Dan, despre anunțul CSM privind avizul pe legea pensiilor din justiție: „Un gest responsabil” Uzina din FloreștiUzina "Steaua Electrică" din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Relevanță și reprezentativitateAnsamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică.Arhitecți și constructoriProiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hydrofina.Evoluție și declinUzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut, însă, pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie.Protecție și valorificareUzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în Lista Monumentelor Istorice. Editor : A.D.V. Etichete: prahova floresti uzina steaua electrică Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai... 2 Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia... 3 Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată... 4 Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu... 5 CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...