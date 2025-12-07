Live TV

Video Alegeri București 2025. Candidatul USR Cătălin Drulă: „Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru.”

Data actualizării: Data publicării:
VOT_DRULA_13_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Drulă votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos/ Octav Ganea

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață la alegerile locale din București, declarându-se optimist în privința viitorului orașului. El a spus că a ales cu încredere, convins că Bucureștiul are nevoie de „un nou început” și de o administrație orientată spre proiecte majore.

„Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru. Să facem proiectele mari de care avem nevoie. Să ținem departe orice influențe nefaste pentru primărie”, a afirmat Drulă, îndemnând bucureștenii să meargă la urne.

Candidatul USR a subliniat că viitorul Capitalei depinde de modul în care alegătorii se mobilizează astăzi:

„Încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste. Aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor.”

În viziunea sa, prioritățile noii administrații ar trebui să includă un buget corect, dezvoltarea rețelelor de transport și termoficare, dar și planificare urbană coerentă. Drulă susține că problemele vechi ale orașului pot fi în sfârșit depășite.

„Toate problemele care trenează de prea mult timp își pot găsi rezolvare. Sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare care se numește București are puterea să pornească o nouă etapă. Aici m-am născut, aici am crescut, suntem chiar în curtea liceului Tudor Vianu, pe care l-am absolvit”, a declarat candidatul, prezent la vot împreună cu copiii săi.

Drulă a spus că rămâne „plin de optimism” în ziua votului, convins că Bucureștiul poate începe să se dezvolte pe baze solide, odată cu alegerea unei noi conduceri locale.

CITEȘTE ȘI: LIVE TEXT Alegeri București 2025: Prezența la votul pentru Primăria Capitalei. Mesajele candidaților care au venit la urne

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
3
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a ”dispărut”: ”Am făcut un pas înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
Alegeri București 2025: Prezența la votul pentru Primăria Capitalei. Mesajele candidaților care au venit la urne
VOT_ILUSTRATIE_7_DEC_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. MAI a fost sesizat cu 10 posibile fapte nelegale înaintea alegerilor, majoritatea privind propaganda electorală
Alegeri locale parțiale 2025.
Alegeri locale parțiale 2025. Români din 11 județe și București își aleg primarul sau președintele de Consiliu Județean
un barbat introduce buletine de vot in urna
Exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie
Greșeli care pot anula votul. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Alegeri București 2025. Traian Băsescu: „Suntem într-o dezbatere...
paradă militară a talibanilor în Afghanistan
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii...
2025-12-07-4028
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Este foarte important ca...
Keith Kellogg, emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina. Foto: Profimedia Images
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace...
Ultimele știri
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori
Ştefăniţă-Alin Avrămescu, candidatul AUR la CJ Buzău: „Am votat cu speranţă şi încredere într-o schimbare reală”
Un şofer beat şi fără permis și-a abandonat maşina în albia unui râu, în timp ce fugea de polțiști. El a fost reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri București 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Florile pe care nu ar trebui să le dăruiești niciodată. Greșelile ce pot strica un moment special
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira l-a descris într-un singur cuvânt pe Gerard Pique, după împăcare: ”Nu se aștepta nimeni! Șocant”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie
Newsweek
În ce orașe se dă ajutor de 100-200 lei la pensie de sărbători? Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă