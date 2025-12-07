Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață la alegerile locale din București, declarându-se optimist în privința viitorului orașului. El a spus că a ales cu încredere, convins că Bucureștiul are nevoie de „un nou început” și de o administrație orientată spre proiecte majore.

„Am votat cu încredere și optimism pentru orașul nostru. Să facem proiectele mari de care avem nevoie. Să ținem departe orice influențe nefaste pentru primărie”, a afirmat Drulă, îndemnând bucureștenii să meargă la urne.

Candidatul USR a subliniat că viitorul Capitalei depinde de modul în care alegătorii se mobilizează astăzi:

„Încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției, să facem proiectele mari de care acest oraș are nevoie, să ținem departe de Primăria Capitalei orice influențe nefaste. Aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor.”

În viziunea sa, prioritățile noii administrații ar trebui să includă un buget corect, dezvoltarea rețelelor de transport și termoficare, dar și planificare urbană coerentă. Drulă susține că problemele vechi ale orașului pot fi în sfârșit depășite.

„Toate problemele care trenează de prea mult timp își pot găsi rezolvare. Sunt foarte încrezător. Simt că această comunitate mare care se numește București are puterea să pornească o nouă etapă. Aici m-am născut, aici am crescut, suntem chiar în curtea liceului Tudor Vianu, pe care l-am absolvit”, a declarat candidatul, prezent la vot împreună cu copiii săi.

Drulă a spus că rămâne „plin de optimism” în ziua votului, convins că Bucureștiul poate începe să se dezvolte pe baze solide, odată cu alegerea unei noi conduceri locale.

Editor : A.D.