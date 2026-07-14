Cătălin Drulă îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Autostrăzile nu-s ca cireşele să se coacă în mai-iunie”

Deputatul USR Cătălin Drulă afirmă, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi spus că de când a plecat PSD de la Transporturi „nu se mai dă niciun kilometru de autostradă în circulaţie”, că autostrăzile „nu-s ca cireşele să se coacă în mai-iunie”. Sunt „proiecte cu grafic de execuţie şi etape tehnologice, care, de regulă, se finalizează în a doua parte a anului”, precizează acesta.

„Din delirul dlui. Grindeanu de ieri s-a reţinut şi ceva legat de autostrăzi. O aberaţie în sine, dar care pare să dezvăluie un plan bolnav al PSD: blocarea deschiderii unor autostrăzi finalizate prin oamenii pe care încă îi mai au în administraţie. Zice dl. Grindeanu: «A plecat PSD de la Transporturi şi nu se mai dă niciun kilometru de autostradă în circulaţie. Dom'le, unul! Unul singur… Intrase România pe un făgaş normal, se construiau lucruri.». O aberaţie mare, cât procentele PSD-ului de pe vremea lui Iliescu”, afirmă Cătălin Drulă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

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Deputatul USR arată că programul de construire de autostrăzi „merge chiar mai bine de când a plecat PSD (pe 28 aprilie) de la Transporturi”.

„Duduie şantierele şi echipa inimoasă a lui Radu Miruţă, coordonată pe partea rutieră de Horaţiu Cosma, se asigură că nu există obstacole. Autostrăzile nu-s ca cireşele să se coacă în mai-iunie. Vorbim de proiecte multianuale care au un grafic de execuţie şi etape tehnologice, care, de regulă, duc la finalizare în a doua parte a anului. Pe logica asta dereglată, în primele 4 luni ale anului (ianuarie-aprilie), când a fost PSD la Transporturi, dezastrul a fost dublu: zero kilometri inauguraţi într-o perioadă de două ori mai lungă decât interimatul USR”, afirmă Drulă, potrivit News.ro.

Acesta adaugă că „adevărul este că vin multe deschideri de autostrăzi la rând acum”, dând exemplul autostrăzilor A3 Transilvania, Zimbor-Poarta Sălajului, care va fi gata la final de iulie, A7 Adjud-Bacău, în august, fiind jalon PNRR şi A0 Nord lot 3 + lot 1 DN1-DN1A, care va fi gata la început de septembrie.

„Per total, aşteptăm anul acesta până la final deschiderea a 250 km de autostradă!”, punctează Drulă.

Deputatul USR adaugă că „vorbele dlui. Grindeanu trădează, de fapt, un plan ticălos”, şi anume că „vor să ţină autostrăzile terminate închise, autostrăzi-muzeu, motivul fiind să nu se numere kilometrii la USR-işti”.

„Pare de noaptea minţii, dar am mai văzut această schemă în trecut. Printre beneficiari a fost chiar dl. Grindeanu care în ziua 4 de mandat din 2021 a primit cadou deschiderea Sebeş-Turda lot 2. 30 de kilometri de autostradă terminaţi în 4 zile, cu care s-a lăudat bineînţeles acest Superman pe stimulente de la Transporturi.

L-a scăpat gura pe dinainte pe dl. Grindeanu despre acest plan, sevrajul de care vorbeam duce la comportamente bizare. Ce ştiu sigur este că Radu Miruţă şi Horaţiu Cosma se vor lupta zi de zi să impună interesul public în faţa unor lachei care servesc mafia de partid. Am încredere în ei şi echipa lor”, încheie Cătălin Drulă.

Editor : C.L.B.