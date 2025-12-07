Cătălin Drulă a punctat, în prima reacție după apariția rezultatelor exit-poll, care îl dau pe locul al patrulea în cursa pentru Primăria Capitalei, că Bucureștiul are nevoie de reforme. „L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”, a transmis candidatul USR, menționând că e nevoie de reintroducerea alegerilor locale în două tururi.

„Noi, cei din USR, vom fi parteneri în proiectele bune pentru oraș (...) Le mulțumesc bucureștenilor care au crezut în proiectul nostru, rămânem alături de București, îmi doresc ca orice primar ar fi să aibă succes, dar cred cu fermitate că acest succes e pe baza unor reforme. Trebuie curaj pentru reforme, l-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”, a declarat Cătălin Drulă.

Acesta a mai punctat că e necesară schimbarea sistemului de vot la alegerile locale prin reintroducerea alegerilor în două tururi.

„L-am auzit pe domnul Ciucu spunând că sunt ultimele într-un singur tur, este primar nou ales, are o legitimitate mare, îl are alături pe domnul Bolojan, există majoritate pentru două tururi. Trebuie acum să trecem această Lege în decembrie”, a adăugat Cătălin Drulă.

Potrivit rezultatelor exit-poll publicate la ora 21:00, Cătălin Drulă a obținut 12,8%. Pe primele trei locuri se situează Ciprian Ciucu (32,7%), Daniel Băluță (26%) și Anca Alexandrescu (20%).

