Alegeri locale 2025: Ce greșeli pot duce la anularea votului. Cum arată un buletin completat corect

Data publicării:
Greșeli care pot anula votul. Foto Getty Images
Din articol
Cum trebuie să arate buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale

La alegerile locale parțiale din 2025, modul în care alegătorii completează și manipulează buletinul de vot poate face diferența între un vot valabil și unul anulat. Alegătorii trebuie să aplice ștampila „VOTAT” exclusiv în spațiul destinat candidatului, să se asigure că amprenta acesteia este rotundă și potrivită ca dimensiune, dar și să plieze buletinul astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână vizibilă, fără a compromite secretul votului.

Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare se imprimă patrulatere în număr suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toți candidații independenți, în așa fel încât ultima pagină să rămână albă pentru aplicarea ștampilei de control a secției de votare.

În ziua votului, fiecare persoană votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.

  • Ștampila cu mențiunea „VOTAT” pe care alegătorul o primește în secția de votare trebuie să fie rotundă și dimensionată astfel încât să fie mai mică decât patrulaterul în care se aplică;

  • După exprimarea opțiunii, alegătorii trebuie să îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă, pe care se află ștampila de control, să rămână la exterior și să le introducă în urnă fără ca acestea să se deschidă. Chiar dacă buletinul este îndoit greșit, votul nu este anulat, atât timp cât secretul votului este respectat.

În cazul în care buletinul se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

Sunt considerate voturi valabil exprimate buletinele de vot în următoarele situații:

  • ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui singur patrulater;
  • ștampila cu mențiunea „VOTAT” depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea alegătorului este evidentă;
  • ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise olograf diverse mențiuni ale alegătorului (votul este considerat valabil indiferent de mențiunile înscrise pe buletinul de vot);
  • ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a aplicat una sau mai multe ștampile fără să atingă vreun alt patrulater.

Sunt considerate voturi nule următoarele buletine de vot găsite în urnele de vot:

  • buletinul de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare (fiecare alegător trebuie să verifice buletinul de vot când îl primește)
  • buletinul de vot care are alt model decât cel legal aprobat;
  • buletinul de vot pe care a fost aplicată o ștampilă cu mențiunea „VOTAT” care are alt model decât cel legal aprobat;
  • buletinul de vot pe care nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”;
  • buletinul de vot pe care ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere;
  • buletinul de vot pe care ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în două sau mai multe patrulatere, chiar dacă unele ștampile au fost tăiate/anulate de alegător;
  • buletinul de vot pe care ștampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor și nu atinge niciun patrulater;
  • buletinul de vot pe care ștampila cu mențiunea „VOTAT” atinge două sau mai multe patrulatere.

Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

