Alegeri locale 2025. Dan Trifu, candidatul independent care vine din societatea civilă

Dan Trifu vine din societatea civilă, unde a activat în ultimii 30 de ani, și candideaza în calitate de independent la Primăria Capitalei.

În anul 1998, Dan Trifu a devenit membru al Fundației Eco-Civica, pe care a ajuns să o conducă în calitate de președinte, începând cu anul trecut.

„Absolvent al mai multor cursuri postuniversitare în managementul ariilor protejate, Dan Trifu activează din 1998 în cadrul Fundației Eco-Civica, un ONG dedicat protejării mediului, patrimoniului istoric și drepturilor omului, luptând împotriva abuzurilor urbanistice și arhitecturale”, potrivit unei descrieri realizate de partidul REPER în urmă cu un an, când Trifu a deschis listele partidului pentru alegerile parlamentare din Ilfov.

În calitate de reprezentant Eco-Civica, Trifu susține că a contribuit la salvarea „a peste 700 de hectare de spațiu verde în București și Ilfov”.

„Am făcut stagiul militar, am intrat la Automatică, apoi m-am transferat la Electronică. Am absolvit Electronică și Telecomunicații, cu o diplomă de inginer în microelectronică. Toate studiile au fost la seral, pentru că lucram în timpul zilei – întâi la Căi Ferate, apoi la metrou. După absolvire am lucrat la întreprinderea Electronica, iar în 1993 mi-am deschis propria firmă”, după cum și-a descris Dan Trifu parcursul școlar, potrivit propriului site.

Dan Trifu își asociază imaginea cu cea a fostului primar general, devenit ulterior Președintele României, Nicușor Dan.

Editor : M.G.