Începe depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar în localităţile care vor organiza alegeri parţiale în 7 decembrie

Perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 7 decembrie începe marţi, când pot să-şi înregistreze dosarele candidaţii interesaţi de toate localităţile, mai puţin cei care vizează fotoliul de primar general al Capitalei şi cei care vor să devină preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, relatează News.ro.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 891/2025 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, de marţi, se pot depune candidaturile pentru funcţia de primar în cele mai multe dintre circumscripţiile unde se organizează alegeri parţiale.

Astfel, începe perioada de depunere a candidaturilor în circumscripţiile electorale: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa; oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Pentru București, abia de miercuri

Pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru cea de primar general al Capitalei, candidaturile se vor putea depune doar începând de miercuri.

Potrivit calendarului stabilit de Guvern, în 17 noiembrie 2025 este încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor, care trebuie să rămână definitive până în 23 noiembrie. 

Campania electorală va începe în 22 noiembrie, iar în 2 decembrie este programată tipărirea buletinelor de vor.

În 6 decembrie se încheie campania electorală, iar alegerile vor avea loc în 7 decembrie. 

 

