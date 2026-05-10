Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie

O femeie care a plecat din România în urmă cu aproape 20 de ani și s-a stabilit în Marea Britanie a reușit să treacă peste propriile greutăți cu care s-a confruntat încă din copilărie și a devenit, astăzi, un exemplu de urmat. De la simpla administrare a unui grup pe Facebook, Andreea Salvage a reușit să devină o „punte” între comunitatea de români din Marea Britanie și autorități, implicându-se, în diverse moduri, în cazuri individuale, unele tragice, sau proiecte care au scopul de a îmbunătăți viața românilor din Insulă.



Milioane de români s-au stabilit, într-o formă sau alta, în afara țării de la Revoluție încoace, iar mulți dintre ei au simțit din plin pe pielea lor ce înseamnă să trăiești și să muncești departe de casă, fără să ai prietenii și familia alături de tine și, în unele cazuri, fără să cunoști limba țării în care te-ai stabilit.

Peste toate greutățile care vin la pachet cu plecarea din țară, s-au adăugat și crizele pe care le-a resimțit toată Planeta în ultimii ani. Marea Britanie este un caz aparte, în condițiile în care, în plină pandemie de COVID-19, cu tot ce a presupus la acea vreme, s-a adăugat și o altă criză, mai degrabă de ordin administrativ - Brexit.

A fost „furtuna perfectă” pentru o femeie care a plecat din România la scurt timp după intrarea țării noastre în Uniunea Europeană și care s-a stabilit încă de atunci în Marea Britanie să treacă peste momentele critice de care a avut parte încă din copilărie și să își dedice viața unui singur scop: să ajute comunitatea de români din Marea Britanie cu orice se poate.

La început, în 2019, a fost doar un grup pe Facebook - La Sfat cu Andreea - care aducea laolaltă români stabiliți în Marea Britanie care își împărtășeau experiențele. Încet-încet acest grup a devenit un loc care adună 21.000 de membri care se ajută reciproc cu informații de tot felul, în funcție de ce li se solicită.

Descrierea grupului de Facebook „La Sfat cu Andreea”

Andreea a ajuns, astăzi, să fie „o punte” între autoritățile britanice, autoritățile române și comunitatea de români din Marea Britanie.

Ușor-ușor, pe lângă solicitări de informații administrative, la ea au început să apeleze oameni cu diverse probleme: cazuri de sclavie modernă, în care români erau forțați să muncească în condiții improprii, cazuri în care membri ai familiei au murit și a fost nevoie de repatrierea trupului neînsuflețit, cazuri de violență domestică sau, pur și simplu, un caz în care românii stabiliți într-o regiune din Marea Britanie simțeau nevoia să aibă o biserica creștin-ortodoxă în zona lor.

Slujba de Paște, organizată în Hull, Marea Britanie / Sursă foto: Andreea Salvage / Facebook

„Moștenirea pe care o lași în urmă nu înseamnă tot timpul bani”

Pentru toate aceste cazuri, și nu numai, a existat Andreea Salvage, o femeie care a reușit să înfrunte o copilărie și, ulterior, o primă parte din viață marcate de abuzuri și violență domestică.

De la tatăl alcoolic și violent din Calafat, la iubitul violent din Timișoara, la soțul grijuliu din Hull, Marea Britanie. De la munca prin baruri în Calafat, la munca prin fabrici din Timișoara, la îngrijirea bătrânilor în Nottinghamshire, Marea Britanie, la participarea la evenimente organizate de Casa Regală a Marii Britanii. Este o descriere sumară a traseului Andreei Salvage.

Andreea Salvage și soțul ei, Richard, la evenimentul organizat de Casa Regală a Marii Britanii

„Venind aici în Marea Britanie, după atâtea neajunsuri și suferințe cauzate de lipsurile de acasă și bărbați violenți care se ascundeau în spatele unei așa-zise iubiri, am descoperit că nu sunt singură. Când descoperi că nu ești singur și că poți influența ce se întâmplă în jurul tău prin experiența sau relațiile pe care le-ai clădit în timp sau că ai găsit o anumită cale să ajungi la acele persoane care poate suferă ca și tine, e ca și cum ai găsit acel moment de „evrika”, am găsit soluția. Acel moment a schimbat traiectoria mea”, a povestit Andreea Salvage, într-un interviu acordat Digi24.ro.

„Sunt un om de încredere care încearcă să ajute comunitatea pe cât posibil, să creeze punți”, s-a descris Andreea Salvage.

În timpul pandemiei de COVID-19, transmitea și traducea pentru românii din Marea Britanie, în special pentru cei care nu stăpânesc limba, informațiile relevante care veneau dinspre autoritățile britanice: despre carantină sau restricții de călătorie, printre altele.

În perioada în care ruperea Marii Britanii de Uniunea Europeană a devenit oficială, le transmitea acelorași români informații relevante despre procedurile administrative pe care trebuie să le facă în așa fel încât să devină rezidenți legali.

Eveniment organizat de Andreea Salvage (stânga), la cinci ani de la Brexit

Ulterior, a transmis informații legate de drepturile angajaților români și cum să recunoască situații de abuz la locul de muncă sau s-a implicat decisiv în aducerea unei biserici creștin-ortodoxe într-o zonă din Marea Britanie în care era nevoie. Sunt doar câteva dintre direcțiile în care s-a concentrat energia Andreei Salvage în ultimii șapte ani.

„Prin faptul că eram în legătură cu autorități britanice sau românești sau aveam acces la tot felul de informații, nu m-a făcut să mă duc să cer bani pentru un serviciu care în realitate este gratuit, așa cum fac unii așa-ziși consultanți. Din contră, am dat din timpul meu, sute de ore de muncă voluntară ca să ajut. Moștenirea pe care o lași în urmă nu înseamnă tot timpul bani, înseamnă o faptă bună, că ai ajutat pe cineva care cumva își va aminti de tine”, a mai explicat Andreea Salvage.

„Din telefoane în telefoane, am reușit”

Comunitatea de români din Marea Britanie este formată din peste un milion de oameni, unii cu locuri de muncă stabile și bine plătite, alții care încearcă să își câștige existența de la lună la lună; unii cu familia aproape, alții singuri într-o țară străină.

Se ajunge, astfel, și la situații critice și cazuri tragice. În timpul pandemiei de COVID-19, a fost contactată de o persoană care i-a transmis că soțul ei a murit cu câteva ore în urmă într-un spital din Marea Britanie și nu știa ce să facă, cum să procedeze, cum să îi repatrieze trupul neînsfulețit în România și de unde să obțină bani.

„M-a mișcat cazul doamnei respective foarte mult și mă gândeam, din punctul lor de vedere, că nu știi de unde să începi. Ai atât de multe pe cap într-o astfel de situație, când îți moare cineva apropiat și nu ai fost lângă el, nu ai putut vorbi cu el. Sunt atât de triste cazurile de genul, încât am zis atunci că trebuie să încerc să ajut. Nu știam dacă pot, pentru că nu făcusem niciodată așa ceva. Din telefoane în telefoane, am reușit. Am făcut o strângere de fonduri, pentru că aveau facturi strânse și datorii de plătit, am strâns 6-7.000 de lire sterline, și am am reușit să repatriem familia în România”, a povestit femeia pentru Digi24.ro.

Andreea Salvage a ajuns, practic, să fie cea care apare pe certificatul de deces al unor persoane necunoscute ei, în condițiile în care nu exista niciun alt membru al familiei disponibil. Un alt caz este despre un bărbat care s-a sinucis și a lăsat în urma lui o soție singură cu doi copii.

La fel ca în primul caz, a fost „puntea” dintre familie, autorități și comunitatea românească din Marea Britanie care răspuns pozitiv la o altă strângere de fonduri, din care, după toate procedurile administrative, au rămas bani pentru viitorul celor doi copii rămași orfani de tată.

Relațiile pe care le-a construit cu autoritățile locale din Marea Britanie au avut și rezultate care au schimbat soarta unor familii.

Un alt caz despre care Andreea Salvage ne-a povestit este legat de o femeie singură cu un copil mic care trăia într-un bar dezafectat cu alte persoane necunoscute.

„Am reușit prin intervențiile mele la consiliul local să îi găsim o altă locuință, de la primărie, o locuință socială, dar mult mai ok pentru ea și pentru un copil așa de mic”, a adăugat Andreea.

„Nu putem schimba oamenii, dar măcar putem schimba imaginea pe care o avem”

Cele mai de mai sus sunt doar câteva exemple punctuale care descriu, sumar, implicarea Andreei Salvage din ultimii șapte ani.

Peste toate cazurile individuale sau proiectele pe care le-a început, ea ne-a povestit că încearcă să schimbe percepția britanicilor și autorităților britanice asupra comunității de români.

„Am ajuns la stadiul în care de multe ori am simțit că unora le era rușine să spună că cunst români. Și aici ar trebui să încercăm să schimbăm acest lucru. Nu putem schimba oamenii, dar măcar încercăm să schimbăm imaginea pe care noi o avem, imagine care poate fi dată de factori externi”, a adăugat ea.

Însă și comunitatea de români trebuie să se implice pentru a reuși acest lucru, a subliniat Andreea Salvage.

„O mare problemă a noastră ca și comunitate este că nu răspundem la inițiativele autorităților din zona în care trăim”, a punctat femeia.

În prezent, Andreea Salvage studiază British Politics, care i-a dat prilejul să fie angajată pe o perioadă determinată ca asistent parlamentar al unui membru al Guvernului Laburist.

Interviu ținut de Andreea Salvage cu un politician local din Marea Britanie, pe tema importanței votului comunității de români în alegerile locale din UK / Sursă: Facebook / Andreea Salvage