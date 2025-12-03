Cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale, Vlad Voiculescu a postat un clip, filmat la Cotroceni, în care sugerează că Ciprian Ciucu ar fi responsabil de haosul urbanistic din București. Voiculescu apare alături de Cătălin Drulă dar și de președintele Nicușor Dan. „Să îți fie rușine”, i-a transmis în replică Ciucu.

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. Iar adevărul este simplu: el putea fi oprit după alegerile din 2020. O spune chiar președintele Nicușor Dan”, a scris Vlad Voiculescu, consilier onorific al președintelui, pe pagina sa de Facebook. Acesta a postat un videoclip filmat chiar la recepția oferită de Nicușor Dan la Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale, în care apar atât șeful statului cât și Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Voiculescu: PNL, condus de Ciucu, nu a votat suspendarea PUZ-urilor

Redăm dialogul dintre șeful statului, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă:

Cătălin Drulă: „În 2020, când am fost împreună, tocmai asta era ideea: că toate chestiunile astea de urbanism o să se anuleze. Și acum mă gândeam că nici PUZ-urile de sector și toate nenorocirile urbanistice nu s-au putut anula.”

Nicușor Dan: „Imediat după alegeri a fost o înțelegere cu majoritatea și le-am suspendat. (…) Am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors în consiliu și nu a mai fost majoritate.”

Vlad Voiculescu: „Majoritatea era PNL + USR. USR a vrut, cine nu a votat a fost PNL, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, care era la conducerea PNL București”.

Ciucu: Voiculescu minte cu nerușinare!

În replică, Ciprian Ciucu susține că Vlad Voiculescu minte.

„A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București. Nu știu dacă clipul care în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor.

Ceea ce spun eu aici este verificabil, este factual corect:

- Pe 26.02.2021 se dau hotărârile de suspenadare a PUZ-urilor pe 12 luni! 1 an, nu 3 luni. USR și PNL votează pentru suspendare;

- Primarul general își asumă, prin aparatul de specialitate, o analiză pe care o va prezenta după 90 de zile și organizarea de dezbateri publice ca să identifice soluții;

- Pe 02.06.2021, primarul general organizează o conferință de presă unde prezintă un studiu făcut de două persoane private unde anunță că nu există soluții punctuale pentru PUZ-uri și spune că va sesiza prefectul ca să ceară anularea lor în instanță;

- Pe 01.09.2021 au fost votate niște hotărâri de modificare a hotărârilor de suspendare, niște chestii tehnice. USR și PNL votează pentru modificări”, a explicat Ciucu.

Candidatul PNL vorbește despre „disperare” în cazul lui Cătălin Drulă și se întreabă dacă Nicușor Dan a fost de acord cu realizarea clipului electoral la Cotroceni:

„Pot înțelege disperarea lui Cătălin Drulă, aflat pe locul 4 in competiție, pot înțelege până și anumite exagerări, dar să minți cu bună știință, asta nu mai pot înțelege!

Așa se duce astăzi o campanie electorală onestă? Drumul onest!? Președintele României și-a dat acordul pentru acel clip electoral? Să îți fie rușine, Vlad Voiculescu!”

Editor : A.G.