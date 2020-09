Candidatul cu 0 voturi la secția în care s-a votat: Nu apare nimeni, nici familia. Copiii au venit de la București să mă voteze

Situație neobișnuită în județul Olt, după aflarea rezultatelor la alegerile locale. Candidatul USR-PLUS la Piatra Olt, Sandu Crăciun, nu și-a regăsit nici măcar propriul vot pe procesul verbal al secției la care și-a exprimat opțiunea. Mai mult, acesta a fost la urne alături de soție și copii, însă nici votul acestora nu apare pe procesul verbal. Candidatul a semnalat neregulile pe pagina lui de Facebook. Acesta a postat câteva fotografii în care se observă că la alegerile locale care au avut loc în weekend nu a primit niciun vot.

Sandu Crăciun a spus miercuri dimineață pentru Digi24 că ce s-a întâmplat acolo este „inexplicabil”. „Probabil că organele competente vor desluși această enigmă”, a completat el.

Candidatul USR-PLUS a fost arondat la secția 101 din județul Olt, la care au votat și membrii familiei sale. „Sunt în jur de 1.000 de voturi, din care nu am luat niciunul”, a spus el.

„Cu toate că având prieteni mulți, neamuri, rude, familie, sunt în stare unii să jure pe Biblie că m-au votat, nu apare nimeni. Nici membrii familiei, copiii mei s-au deplasat din București ca să mă susțină, și-au făcut viza de flotant, m-au votat și nu apar nici ei. Practic, nici zero, că pe procesul verbal încheiat e tras o liniuță în dreptul rubricii Alianța USR-PLUS pentru care am candidat”, a mai spus Sandu Crăciun.

El a spus că nu se poate gândi să-i acuze pe membrii familiei că l-au trădat: „Păi făceau drumul de la București, 200 de kilometri, ca să ce? Să voteze un contracandidat?”

„Nu cred că e o eroare umană, cred că e o fraudă, pentru că luni dimineață am luat legătura cu reprezentanta noastră în secția respectivă și mi-a spus clar: noi am fost puși pe grupuri, noi am desfăcut niște buletine, iar buletinele pentru primar și consilieri locali au fost desfăcute de către președintele de comisie și alți membri”, a precizat Sandu Crăciun.

El a spus că va depune astăzi o plângere, deoarece primarul care a fost ales a câștigat „cu peste o mie de voturi deasupra PNL, care stătea foarte bine aici”.

„Toată tărășenia ține de moralitate, vreau ce pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Că e un vot, că-s 100, că-s 1.000... să fie concretizate în procesul verbal”, a mai spus Sandu Crăciun.