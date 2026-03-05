O tânără de 18 ani este urmărită penal, după ce a reclamat că e hărţuită de un profesor şi a prezentat probe false

O tânără din Corabia, județul Olt, care a sesizat poliţia că ar fi hărţuită online de către un profesor, însă ar fi prezentat probe false, respectiv mesaje ameninţătoare pe care şi le-ar fi transmis singură, este cercetată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, au informat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Posibila faptă de hărţuire a fost sesizată de tânără în octombrie 2025, iar cercetările au fost efectuate de poliţişti sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.

"În contextul informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la un dosar penal instrumentat de poliţiştii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt - Poliţia oraşului Corabia, Compartimentul de Relaţii Publice este abilitat să comunice următoarele: În luna octombrie 2025, o tânără de 18 ani, din oraşul Corabia, a sesizat organele judiciare cu privire la faptul că ar fi fost hărţuită prin intermediul unor conturi de socializare, indicând drept posibil autor un cadru didactic. Ca urmare a plângerii formulate, a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 'hărţuire', cercetările fiind desfăşurate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia", se arată în informarea IPJ Olt.

În timpul cercetărilor, umărirea penală a fost extinsă şi pentru ameninţare şi influenţarea declaraţiilor, după ce tânăra ar fi depus mai multe mesaje şi capturi de ecran reprezentând presupuse ameninţări.

Ulterior, anchetatorii au dispus ridicarea telefonului mobil al tinerei, pentru verificări tehnice, stabilindu-se că aceasta şi-ar fi transmis singură mesaje de ameninţare.

"La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităţilor procedural-penale desfăşurate la sediul poliţiei, s-a dispus, prin ordonanţă, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate, cu respectarea strictă a cadrului legal. Persoanei i-au fost comunicate drepturile şi paşii procedurali pe care îi putea urma. Ulterior, aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că ar i-ar fi fost reţinut în mod abuziv telefonul de un poliţist. Sesizarea a fost înaintată procurorului competent, care, în urma verificărilor efectuate, a dispus respingerea solicitării, constatând că activităţile s-au desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale. În continuarea cercetărilor, în urma administrării probatoriului, a rezultat faptul că persoana în cauză ar fi creat şi utilizat conturi de socializare prin intermediul cărora şi-ar fi transmis singură mesaje cu caracter ameninţător, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal", au menţionat reprezentanţii IPJ Olt.

La audieri, tânăra ar fi recunoscut apoi că probele pe care le-a depus nu corespund realităţii.

"În acest context, poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de 'inducerea în eroare a organelor judiciare', iar la data de 2 martie 2026 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de aceasta. Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea şi probele depuse nu corespund realităţii. Precizăm că poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Corabia au desfăşurat activităţile investigative cu profesionalism, imparţialitate şi cu respectarea strictă a normelor legale, sub presiunea publică generată de mediatizarea cazului, ca urmare a acţiunilor desfăşurate de tânără", a mai evidenţiat sursa citată.

Editor : A.P.