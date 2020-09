Candidata susținută de Vela pentru funcția de primar al Caransebeșului a pierdut. Ministrul se pusese cap de listă ca să o ajute

Andra Pleșa, candidat PNL la alegerile locale pentru funcția de primar al Caransebeș, a pierdut turul de scrutin în fața independentului Felix Borcean. În schimb, ea a ajuns consilier local pe lista deschisă de ministrul de Interne Marcel Vela, care a intrat în cursă pentru a o ajuta.

„A fost o campanie frumoasă în care am avut ocazia să cunosc oameni care mi-au dat încrederea și curajul de a candida! Alegerile de ieri, sunt pentru mine un câștig, pentru că am reușit să coagulez o echipă de tineri care vor rămâne la fel de activi și de prezenți în viața orașului, pentru că am reușit să creez o dezbatere reală despre proiectele bune și necesare pentru municipiu și pentru că, în tot acest timp, am consolidat colaborări oneste și am descoperit prietenii sincere.

(....)

Îl felicit pe Felix Borcean pentru reușită. De acum înainte, voi fi doar avocatul caransebeșenilor și voi rămâne atentă ca așteptările lor să nu fie înșelate”, a scris Pleșa pe Facebook.

Marcel Vela și-a delegat, luna trecută, atribuțiile cu privire la alegeri, fiind cap de listă al candidaților PNL la Consiliul Local al orașului Caransebeș, unde a fost primar timp de trei mandate.

