AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta. Lulea: Este un trădător politic, un impostor lipsit de principii

AUR a anunțat că exclude orice variantă de colaborare cu fostul candidat la prezidențiale Victor Ponta. Prim-vicepreşedintele partidului, Marius Lulea, a spus că Ponta este „un trădător politic, un impostor lipsit de principii, preocupat doar de propriile avantaje” și a cerut ca numele său să nu fie asociat cu cel al AUR.

„Partidul AUR exclude orice variantă de colaborare cu Victor Ponta şi cu şandramaua lui politică pe care a creat-o. Românii, în cadrul acestor alegeri au vorbit limpede: Victor Ponta nu are ce să caute în politica românească, iar rezultatul pe care îl are confirmă ceea ce noi ştiam, că el nu este niciun suveranist. Da, putem spune că e un trădător politic, un impostor lipsit de principii, că este preocupat doar de propriile avantaje. Iată, acum încearcă să se agaţe din nou de nişte funcţii sau de nişte idei. Să nu uităm că el şi-a abandonat propriul partid. (...) El este total contrar principiilor morale pe care votanţii AUR şi le doresc de la clasa politică”, a spus Lulea la Realitatea Plus, potrivit News.ro.

El a subliniat că AUR nu acceptă niciun joc de culise, nu face înţelegeri ascunse, orice variantă de colaborare cu Ponta, pe care l-a numit oportunist, este exclusă.

„Vă rugăm, nu mai asociaţi numele AUR cu numele lui Victor Ponta. Este o chestiune extrem de nocivă”, a spus el.

Fostul premier Victor Ponta, candidat clasat pe loul 4 în urma aldgerilor prezidenţiale de duminică, a anunţat că va face campanie pentru unul dintre candidaţi, urmând să se consulte cu echipa sa.

„Cu siguranţă, nu o să mă vedeţi dispărând în ceaţă”, a arătat el.

„Eu o să mă sfătuiesc cu echipa mea, vedeţi că nu vor să îi las la vatră. Vor să muncească în campanie. Ne sfătuim, nu în noaptea asta, nu mâine, mâine ne odihnim, şi de marţi, probabil că o să fim în campanie. Dacă vor să mai facă campanie încă 10 zile, facem împreună. Pentru unul dintre cei doi”, a spus Ponta, duminică noaptea.

