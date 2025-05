Ce a răspuns Călin Georgescu când a fost întrebat despre relația României cu UE și cu Rusia, dacă va fi premier

Călin Georgescu a declarat că nu vrea nimeni să iasă din Uniunea Europeană, iar țara noastră nici măcar nu are cum să facă asta, la ce datorii are România. „Politica externă este egal America, ca să fiu foarte clar, inclusiv pe zona economică, deci totul vrem să facem cu America”, a adăugat el. La rândul său, candidatul AUR la alegerile prezidențiale George Simion a spus că „nu ne vom retrage din nicio alianță” și „suntem în ele pentru că ne-am câștigat dreptul”. Întrebat despre o posibilă îndreptare a României spre Rusia, Georgescu a replicat: „Amândoi nu avem de ce să dăm răspunsuri la aberații”.

„Nu vrea nimeni să iasă din Uniunea Europeană. În plus, nici nu ai cum să ieși. Astăzi când noi vorbim, cu datoriile pe care le are România nu te lasă ei să ieși, dar nu este problema asta. Noi am îmbogățit Europa, prin cultura noastră, prin istoria noastră. Suntem aici de drept. Nu este nevoie ca să spună cineva. Astea sunt niște manipulări ieftine pentru a induce frica. Nu au nicio legătură cu realitatea. Din contră, avem un plan foarte bine pus la punct ca să luăm din urmă tot ceea ce ne datorează Uniunea Europeană. Vom dubla, vom tripla absorbția fondurilor, pentru că despre asta este vorba. Și știți de ce nu au fost luate? Din lipsă de profesionalism, pentru că nu se pricep. Achizițiile doar pe inovație, ca să vă dau un singur exemplu, o să se vadă ulterior. Știți că toate țările au achiziții în inovație cam 24-25%. Știți cat are România? Zero. Adică tu faci o stradă pe același principiu de acum zeci de ani”, a afirmat Călin Georgescu, vineri seară la postul Realitatea Plus.

Chestionat de jurnalista Anca Alexandrescu dacă sigur nu duce România spre Rusia, Călin Georgescu a replicat: „Amândoi nu avem de ce să dăm răspunsuri la aberații”.

„Vă spun foarte clar. Singurul lucru care trebuie să te preocupe este să te ai bine cu toată lumea. Impecabil cu vecinii, foarte bine cu marile puteri. Printre marile puteri, hai să le menționăm foarte clar, America pe primul loc, care este principalul nostru partener în toate. Politica externă este egal America, ca să fiu foarte clar, inclusiv pe zona economică, deci totul vrem să facem cu America. Dincolo de acest aspect avem China, Rusia, Brazilia. Sunt de necontestat. Este de neimaginat să ai relații să spunem așa de frondă sau relații necolegiale. Sunt relații de respect minimale pe care este nevoie să le ai în lumea asta. Adică este o singură planetă”, a completat el.

Președintele AUR George Simion a reiterat, la rândul său, afirmațiile lui Călin Georgescu privind politica externă a țării noastre și a subliniat că „nu ne vom retrage din nicio alianță” deoarece „suntem în ele pentru că ne-am câștigat dreptul.

„Nu ne vom retrage din nicio alianță! Suntem în ele pentru că ne-am câștigat dreptul. Da vom coopera, așa cum spune și domnul Georgescu, asta este politica noastră externă, cu toate statele lumii și vom avea rapoarte corecte, dar nu ne vom lăsa îngenuncheați. (...) Singura direcție occidentală este reprezentată de această echipă care are susținerea poporului român și își dorește să mențină lumea liberă, unită și să aibă la conducere în continuare Statele Unite. Cei care își închipuie că pot elimina din această ecuație Statele Unite nu înțeleg nimic din geopolitică, de fapt nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în jur. Tocmai de aceea, noi vom asigura pace, noi vom asigura raporturi corecte cu toți partenerii noștri, dar țin să subliniez că vom fi parteneri și în UE și în NATO”, a conchis liderul AUR.

