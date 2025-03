Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și-a depus, vineri, candidatura pentru funcția de președinte al României la Biroul Electoral Central (BEC). Edilul a declarat că este rolul preşedintelui să adune toate energiile pentru a face România acea ţară care să conteze în Europa şi în lume.

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale, depune dosarul de candidatură și lista de semnături la sediul Biroului Electoral, în București, 7 martie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin Deschide galeria foto

„În campania electorală care urmează e vorba de o largă categorie de români care sunt oneşti, care muncesc, care-şi plătesc taxele, care au bun simţ şi care cer foarte foarte puţine lucruri. Cer ca vocea lor să fie auzită şi cer ca autorităţile statului, pe care le plătesc, să lucreze pentru ei, şi nu pentru nişte găşti. Despre asta va fi campania electorală, în care se va auzi mult mai mult vocea oamenilor decât vocea politicienilor, pentru că e vorba de viaţa lor, a familiilor lor şi de viitorul acestei ţări”, a transmis Nicușor Dan.

„Acum trei luni am avut alegeri și mesajul românilor la alegerile de acum trei luni a fost că nu se mai poate, că România e o țară coruptă, că instituțiile sunt confiscate de găști care funcționează pentru ele și nu pentru oameni, că statul aruncă cu bani și pune poveri pe mediul privat, că statul nu are o strategie pentru economie cu mare strategii pentru multe domenii, că România are un potențial agricol și noi mâncăm mult din afară și că România nu are o voce, pentru că România nu contează pe plan internațional și toți oamenii care au spus asta doresc o schimbare”, a continuat el.

„O întoarcere la o Românie fără instituții și o întoarcere la corupția anilor 90, asta este miza acestei campanii electorale. România are un mare potențial. România poate să fie o țară puternică în Europa”, a mai spus Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a subliniat că „este rolul președintelui să adune toate energiile pe care România le are pentru a face din România acea țară puternică care să conteze în Europa și în lume și care să-i facă pe conaționalii noștri din diaspora să vrea să se întoarcă”.

Potrivit lui Nicușor Dan, va fi o campanie electorală a voluntarilor, a oamenilor simpli, „care au mai multă încredere decât au politicienii şi acel proiect politic va câştiga”.

„Sunt optimist!”, a subliniat el.

Potrivit BEC, termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie, ora 24:00. Campania electorală începe cu 30 de zile înaintea datei alegerilor, respectiv la 4 aprilie 2025. Candidații înscriși la prezidențiale trebuie să depună, pe lângă dosarele cu documente, și listele cu susținători.

Până la 17 martie urmează să fie emisă decizia BEC de înregistrare sau respingere a înregistrării candidaturilor sau însemnelor electorale, după caz.

