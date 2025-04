„Eu nu știu dacă a fost comunism în România. În România a fost o dictatură” a declarat, la emisiunea „Studio Politic” difuzată de Digi24, candidatul la prezidențiale al Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN). El a mai spus că a stat la coadă la iaurt, brânză de vaci în acele vremuri, însă „ești produsul timpului în care te naști”. „Eu n-am întâlnit pe nimeni torturat. Nu mi-a povestit nimeni că a fost arestat”, în comunism, a adăugat fostul șef al SIE.

„Am stat la coadă de la ora 5.00 ca să cumpăr iaurt, ca să cumpăr brânză de vaci. Am stat la coadă câte trei zile ca să iau jumate de rezervor de benzină. Deci asta era,.dar modul în care erau prezentate erau pentru plata datoriilor pentru independenți a României. Cam ce spune domnul Ciolacu acum: să fim independenți, să avem de toate, să trăim bine”, a afirmat Silviu Predoiu, întrebat dacă era de acord cu practicile regimului, joi la emisiunea „Studio Politic” difuzată de Digi24.

Chestionat la ce se referea atunci când a spus că nu era atât de rău în perioada lui Ceaușescu, fostul șef al Serviciul de Informații Externe a răspuns: „Întrebarea era similară cu cea a colegei dumneavoastră. Dar n-ați văzut? Și am spus: «Domnule, eu n-am întâlnit pe nimeni torturat. Nu mi-a povestit nimeni că a fost arestat»”.

„Am avut din școala generală, nu dau vina pe alții și până la facultate, zeci de cadre didactice. Ne spuneau să veniți cu cravată că mergem pe stadion să aclamăm pe tovarășul Ceaușescu. Nu spuneau: «să vedeți ce o să facă ticălos ăla mâine». Ești produsul timpului în care te naști. E cumva ridicol să îmi cer scuze că m-am născut în 1958 și am trăit într-un regim pe care nu eu l-am hotărât. Spre deosebire de alții însă, am învățat ce a fost rău și am încercat în toată cariera mea să nu repet absolut nimic de ce a fost rău. În timp ce alții care s-au născut după sau chiar au prins un pic, dar n-au înțeles nimic, au făcut tot ce au putut să repete abuzurile, greșelile, ticăloșiile Serviciilor și regimului”, amai precizat Predoiu.

Întrebat dacă astăzi ar condamna comunismul, el a replicat: „Astăzi avem alte informații și vorbim despre alt regim”.

„A condamna comunismul... Eu nu știu dacă a fost comunism în România. În România a fost o dictatură. Eu nu cred că vreunul din cei patru milioane de comuniști din România a citit lucrările lui Marx, Engels și Lenin. Nici măcar pe ale lui Ceaușescu nu le-a citit. Am avut o dictatură a unui grup de interese care a afișat comunismul ca o scuză pentru acapararea puterii și pentru tot ce au făcut mai departe. Că și asta uităm: erau 4 milioane de comuniști, un milion de UTC-iști (Uniunea Tineretului Comunist - n.r.) la Revoluție. Vi se pare că oamenii ăia sunt toți culpabili în vreun fel?”, a adăugat Silviu Predoiu.

Chestionat din nou dacă ar critica sau condamna regimul lui Nicolae Ceaușescu, candidatul PLAN la alegeri a răspuns: „Astăzi avem mult mai multe informații despre ce se întâmpla atunci și prin prisma a ceea ce văd, într-adevăr, regimul a fost unul de condamnat”.

„Și care erau cele mai mari acuze la adresa comun comunismului? Avorturile, lipsa de circulație, interzicerea liberei exprimări. Mă refer la acuzele venite de afară la adresa regimului”, a completat el.

Silviu Predoiu a declarat, într-un interviu de la podcastul „Vorbitorincii”, că „bancurile cu Ceaușescu se strigau pe culoare în gura mare” la facultate. Predoiu a declarat că nu poate spune cu certitudine că regimul comunist a fost unul opresiv. El a susținut că această realitate a fost conștientizată de mulți abia după căderea regimului. „Trăind timpurile acelea, nimeni nu era frământat”, a adăugat el.

„Eu nu spun că era sau nu opresiv. Nu contest că nu era opresiv, dar foarte multă lume l-a aflat ulterior. La 20 de ani eu îmi vedeam de vacanțe, de distracție… Mă tem că erau mult mai puțini cei care erau atunci disidenți decât se încearcă acum să se sugereze”, a spus acesta.

Comunismul, a adăugat Silviu Predoiu, „a fost condamnat acum, așa cum se condamnă foarte multe lucruri ulterior”.

Editor : A.P.