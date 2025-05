Constantin Toma, primar PSD al municipiului Buzău, a declarat în direct la Digi24 că este nevoie ca întreaga conducere a partidului, inclusiv Marcel Ciolacu și Paul Stănescu, să plece din funcție și a spus că nu mai vede un viitor al alianței cu PNL și UDMR. Toma a criticat și decizia PSD de a direcționa voturi către George Simion în alegerile din noiembrie 2024, iar despre Victor Ponta a spus că nu ar trebui să revină în partid.

Constantin Toma a fost întrebat, la Digi24, dacă Marcel Ciolacu ar trebui să plece din fruntea Guvernului.

„În mod normal, da, este o rușine pentru Partidul Social Democrat și așa cum a spus domnul Paul Stănescu, care este cel mai ascultat om din PSD, dacă Crin Antonescu nu va intra în turul doi, vom pleca cu toții acasă. Noi suntem acasă, vorbesc ca primar să plece și ei de acolo din conducerea partidului pentru că ne-au făcut de râs și prin măsurile luate în timp am ajuns la această situație în care retrăim într-un fel aceeași ură care era împotriva lui Dragnea sau pe timpul lui Dragnea împotriva PSD-ului. Și nu este normal. Partidul ăsta a făcut multe, dar, datorită conducerii proaste, s-o spunem foarte clar, avem probleme deja și lumea nu mai votează cu PSD-ul. Dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, PSD-ul probabil ar lua sub 10% din păcate”, a explicat Toma.

Edilul din Buzău s-a arătat nemulțumit de scorul înregistrat de George Simion în municipiu și a indicat și candidatura lui Victor Ponta drept o problemă.

„Uitați-vă ce a fost acum, pentru că nu, nu îmi place deloc ce s-a întâmplat. Adică George Simion împreună cu cu cu Ponta și cu Nicușor Dan au luat la Buzău cel puțin peste 70,70% și ceva la 100, ceea ce este enorm. Candidatul nostru. Dacă am avut un singur candidat, dar n-am avut, că am avut doi, Ponta și Antonescu, în sfârșit a luat domnul Antonescu la Buzău doar 20 de procente.”

Întrebat cine ar trebui să plece de la conducerea PSD, Toma l-a indicat și pe Paul Stănescu, alături de Marcel Ciolacu.

„Marcel nu este, Marcel nu este singur acolo. Domnul Paul Stănescu este cel care este principalul coordonator, principalul vinovat. Dar dacă Marcel a permis acest lucru și l-am ascultat pe domnul Paul Stănescu, inclusiv cu tâmpenia cu voturile acordate lui George Simion în primul tur din alegerile din noiembrie, era normal să plece toată lumea de atunci, s-a mai prelungit și iată rezultatul”.

Referitor la implicarea liberalilor în campanie, Toma a spus că „uneori au tras, uneori nu”.

„La fel ca și pesediști, pentru că exista un risc. Eu l-am asumat în sensul în care am primit o cantitate de înjurătturi pe care n-am primit-o toată viața mea, pentru că am fost foarte activ și în social media, și pe stradă. Deci ajung oamenii să urle la tine pentru orice motiv, domnule, că n-ați făcut nimic? Însă se referea la București, pentru că noi, ca și primari în localitățile noastre, să știți că am făcut lucruri extraordinare, dar din cauza acestor rezultate vorbim de de criză bugetară. Foarte probabil că or trebui luate măsurile pe care le-a luat (președintele Javier, n.r.) Milei în Argentina, în care ar trebui să reducă cheltuieli le bugetare cu 30% ca țara să restarteze. Și este dată ca exemplu”, a mai spus Constatin Toma.

Referitor la coaliția cu PNL și UDMR, Toma a spus că nu mai vede niciun viitor. „Cu siguranță nu. Am avut un acord politic care nu a fost dus la îndeplinire, respectiv prin Antonescu să iasă președinte, și nu-i mai văd rostul pur și simplu”.

Edilul din Buzău și-a exprimat speranța că Victor Ponta nu va rupe bucăți din PSD. „Eu sper să nu existe și un asemenea scenariu, dar sper să nu se întâmple acest lucru. Vom vedea. Este multă nemulțumire în PSD. Acum s-au făcut greșeli la nivel central, inclusiv cu treaba aia care a dat-o toată lumea, este o realitate, trebuie să o spunem franc: am fost puși să dăm votul lui George Simion atunci, în în campania electorală din de la primul tur din an, din noiembrie, ceea ce a fost o mare tâmpenie. Culmea este că Marcel putea să fie azi președinte. Lui Călin Georgescu nu i se umflase imaginea așa tare și putea fi bătut atunci. Acum este imposibil. Acum este prea târziu”.

„Crin Antonescu a fost încurcat de imaginea proastă creată de partidele tradiționale, să spun așa PSD-PNL”, a mai spus Toma.

Referitor la revenirea lui Victor Ponta în PSD, Constantin Toma a spus că speră că nu va fi cazul și a reamintit că a cerut public demiterea din partid a acestuia.

„Am fost primul care a cerut și demisia pe o televiziune în direct și am cerut și în Consiliul Politic Național. I-am cerut demiterea. Nu m-a ascultat nimeni, pentru că el declarase atunci, după primul tur, că va vota cu Călin Georgescu, că așa vor vota toți PSD-iștii și m-a revoltat atunci, pentru că nu era deloc corect. Bineînțeles că nu m-a ascultat nimeni. Până la urmă, imaginea lui s-a umflat foarte mult și iată, a luat la Buzău. Aș putea spune că noi am câștigat alegerile pentru că Ponta împreună cu Antonescu au făcut 41,5% împreună, față de 32,7 cât a luat George Simion. Eu sper că nu (se va întoarce în PSD, n.r.). Ce a avut de demonstrat a demonstrat”, a conchis Constantin Toma.

Editor : B.E.