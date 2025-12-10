Conf. univ. dr. Beatrice Mahler: „Sentimentul de mulțumire pe care îl ai după ce faci acest gest merită trăit măcar o dată în viață”

Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 10 decembrie, în București, la Palatul Parlamentului.

Printre donatorii de sânge care au venit în aula Parlamentului s-a aflat și conf. univ. dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog.​

„Fac acest lucru din două motive. Pe de o parte, știu că este benefic pentru sănătatea mea și asta contează. Donarea de sânge mă ajută pe mine să rămân un om sănătos. Pe de altă parte, acest gest aparent mic pe care îl facem ajută foarte mulți oameni. Și acest ajutor, și prin prisma meseriei pe care o practic, este esențial. De foarte multe ori avem persoane care au nevoie de o pungă de sânge, care sunt puse pe liste de așteptare, pentru că vorbim de sânge care poate să fie incompatibil din varii motive, și persoane care au în familie aparținători cu probleme de sănătate care nu pot dona pentru ei. Și atunci noi, cei care putem și suntem sănătoși, trebuie să facem acest gest, pentru că este uman, este firesc să fim aproape unii de alții.​

Există o categorie de pacienți despre care vorbim mai puțin legat de transfuzii și de nevoia de sânge, însă tratamentul oncologic este un tratament extrem de greu de suportat, care are reacții adverse, care, mai ales în formele de boală severe, de stadii severe, impun inclusiv nevoia de sânge sau de masă trombocitară sau de plasmă. Pentru acești pacienți, acea pungă de sânge aduce speranță că, cel puțin pentru o perioadă de timp, lucrurile pot să meargă într-o direcție care să ofere calitate vieții zilei și momentului respectiv. (...)​

Celor care sunt nehotărâți dacă e cazul să doneze sânge le-aș spune că este un moment extrem de bun să își verifice sănătatea, pentru că donarea presupune un consult din partea unei echipe medicale, care oferă niște analize substanțiale, care sunt gratuite. Pe de altă parte, sentimentul de mulțumire pe care îl ai personal după ce faci acest gest nu poate fi plătit de nimeni cu nimic, iar acest lucru cred că merită trăit măcar o dată în viață”, a declarat medicul Beatrice Mahler.​

Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025. Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR

