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CM 2026. Anglia a făcut plângere oficială la FIFA, a doua zi după meciul cu Argentina: „Complet inacceptabil”

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Banner Argentina semifinală
„Insulele Malvine sunt ale Argentinei”. Foto: Profimedia
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Din articol
Insulele Falkland

Un scandal politic s-a iscat după meciul Anglia - Argentina 1-2, jucat miercuri seară în semifinale la Cupa Mondială. La scurt timp după fluierul final, elevii lui Lionel Scaloni au afișat un banner pe care scria „Malvinele sunt ale Argentinei” și au cântat acest lucru împreună cu suporterii de la stadion. Așa cum era de așteptat, englezii au fost scandalizați de scenele petrecute în Atlanta, având în vedere numeroasele conflicte armate dintre cele două țări. 

A doua zi, ministrul britanic al comerțului Peter Kyle a anunțat că guvernul Regatului Unit se așteaptă ca FIFA să ia măsuri împotriva campioanei mondiale en-titre.
„Comportamentul jucătorilor din Argentina a fost complet inacceptabil. Mă aștept ca FIFA să își conducă investigația cu atenție. Politica trebuie să rămână separată de fotbal. Ba chiar unul dintre principiile de bază ale FIFA este că politica și fotbalul sunt separate. Acum este o chestiune ce ține doar de FIFA”, a transmis Peter Kyle, citat de presa din Anglia, informează DigiSport

Regulamentul FIFA interzice, într-adevăr, afișarea oricărui mesaj cu tentă politică. Sancțiunea, în caz de primă abatere, este cuprinsă de la 5.000 la 20.000 de dolari. 
Lisandro Martinez, unul dintre jucătorii argentinieni care au afișat bannerul, a spus după meci: „Gestul a scos la suprafață sentimente puternice. Pot să îmi imaginez un veteran din Malvine care vede imaginile și lăcrimează. Nu știu dacă vor fi sau nu sancțiuni, dar am afișat bannerul ca să arătăm că insulele ne aparțin nouă”. 

De asemenea, alt campion mondial, Leandro Paredes, a declarat: „Din păcate, este o parte tristă a istoriei noastre. Bannerul a fost dedicat pentru toată lumea implicată în acest capitol și, repet, în istoria noastră. Și doare. Știam că jucăm și pentru ei”. 

Insulele Falkland

Arhipelag din sudul Oceanului Atlantic, Insulele Falkland sunt deținute de Regatul Unit, însă sunt contestate de Argentina. 

Teritoriul a fost deținut inițial de Spania, până în 1764, când a fost preluat de Franța, în urma unui război fără învingător clar dintre britanici și spanioli. 

După doar doi ani, Franța a abandonat insulele și a recunoscut suveranitatea Spaniei asupra lor. În 1811, spaniolii au părăsit insulele, care au rămas nelocuite până în 1820, când guvernul de la Buenos Aires a pus stăpânire pe ele, ca succesor al Spaniei.

În 1833, britanicii au cucerit insulele și le-au declarat teritoriu al Regatului Unit. Începând din acel an au avut loc mai multe conflicte armate între Argentina și Marea Britanie. În prezent, arhipelagul se află pe lista ONU, care analizează anual situația acestora, înainte de a lua o decizie cu privire la adevărații săi deținători.

 

Editor : Sebastian Eduard

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