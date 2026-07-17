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CM 2026. Decizie de ultim moment, luată de FIFA chiar înaintea finalei Spania – Argentina

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Trofeul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 Foto: Profimedia
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FIFA a luat o decizie de ultim moment care pare mai degrabă inspirată din sporturile americane.

Pentru prima dată în istorie, FIFA a decis să recompenseze jucătorii care vor câştiga Cupa Mondială cu câte un inel, în acelaşi mod cum se face în sporturile americane, cum ar fi NBA, a anunţat Federaţia Internaţională de Fotbal, scrie DigiSport.

Argentina, deţinătoarea trofeului, şi Spania, campioana europeană en titre, se vor înfrunta duminică pentru cel mai preţios trofeu din fotbalul mondial.

„Duminică, 19 iulie, campionii Cupei Mondiale FIFA 2026 vor fi încoronaţi pe New York/New Jersey Stadium. Pe lângă trofeul emblematic şi prestigioasele medalii de aur, echipei câştigătoare i se va acorda un nou simbol al triumfului.

Într-o premieră memorabilă pentru o competiţie FIFA, câştigătorii turneului vor primi şi inele de campion personalizate, aducând una dintre cele mai recunoscute tradiţii sportive americane în lumea sportului global”, a precizat FIFA, într-un comunicat.

Fiecare inel va face parte dintr-o ediţie strict limitată de doar 2.026 de piese numerotate individual, un omagiu direct adus turneului în sine.

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Dintre acestea, 30 vor fi oferite echipei victorioase, în timp ce 1.996 vor fi puse la dispoziţia fanilor din întreaga lume ca „Produs Oficial Licenţiat”, astfel că suporterii vor putea achiziționa o piesă unică din istoria Cupei Mondiale FIFA 2026.

O parte a inelului prezintă trofeul Cupei Mondiale FIFA, în timp ce cealaltă va fi personalizată pentru a reflecta identitatea echipei câştigătoare.

Fiecare inel va fi numerotat individual, personalizat şi livrat cu propriul certificat de autenticitate, subliniază forul fotbalistic mondial.

Imediat după finală, căpitanul şi antrenorul principal al echipei câştigătoare vor primi inele temporare pentru a sărbători ocazia.

Fiecare dintre cele 30 de inele rezervate câştigătorilor va fi apoi personalizate înainte de a fi înmânate oficial la o dată ulterioară, conform FIFA.

 

 

Editor : S.S.

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